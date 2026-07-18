Hoffnungsträger Schörling bei Finkenbachtal Die Verpflichtung von Trainer Jan Schörling sorgte beim FC Finkenbachtal in der vergangenen Rückrunde für einen Aufwärtstrend +++ Das stellt sich der Verein für die neue Saison vor. von Thomas Nikella · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Finkenbachtal (rechts, mit Christoph Werrmann gegen Ümit Cetin vom TSV Seckmauern II) will in der Kreisliga A Odenwald nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Foto: Herbert Krämer

FINKENBACHTAL. Die letzte Spielzeit 2025/26 war beim FC Finkenbachtal gekennzeichnet vom Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Nach einer schwierigen Hinrunde reagierte der FC mit der Verpflichtung von Jan Schörling, einem arrivierten Spielertrainer, dem es gelang, wieder mehr Ordnung und Dynamik in das Spiel der Oberzent-Elf zu bringen. Das führte zum sicheren Klassenerhalt. Jetzt soll alles besser werden: Dafür stehen Schörling mit seiner Spielidee und Überzeugung – und die Mannschaft, die ihre Verunsicherung ablegte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Schörling als „Glücksgriff“ beim FC Finkenbachtal „Wir sind mit deutlich mehr Hoffnungen in die letzte Spielzeit gestartet. Meist verloren wir hintenraus die umkämpften Spiele, in denen wir nicht mit der Fitness unserer Gegner mithalten konnten. So landete unsere Mannschaft zur Winterpause tief im Abstiegsschlamassel“, sagte Patrick Löffler vom Vorstand. „Die Trainingsbeteiligung war schwach. Das beste Beispiel zeigte sich im Derby gegen den SV Gammelsbach, wo wir 3:0 führten, aber über ein 3:3 nicht hinauskamen.“ Auf dem Platz sei häufig die Nervosität und damit auch die Angst gewachsen, wieder in die B-Liga absteigen zu müssen.

„Irgendwie griff die Angst um sich, dass wir wieder wie in der Coronazeit, die Klasse verlieren könnten. Wir mussten handeln und verpflichteten vom TSV Aschbach Jan Schörling, den wir schon vor einigen Jahren gerne verpflichtet hätten“, sagt Patrick Löffler. Diesmal war das Werben um den 39-Jährigen, der schon in der Verbandsliga und im Hessen-Pokal Erfahrung sammelte, erfolgreich. Schörling war für die Finkenbacher ein absoluter Glücksgriff: Über gute defensive Abläufe und eine gefestigte Spielanlage wurde es für die Gegner immer schwerer, einen Treffer gegen die Finkenbacher zu erzielen. Das Selbstvertrauen und die Grundstimmung veränderten sich schlagartig. „Abstiegskampf war ja auch nicht unser Anspruch. Wir wollten im gesicherten Mittelfeld eine ruhige Runde spielen. Stattdessen wuchsen vor der Winterpause die Zweifel. Und auch ich war häufig nicht da, weil ich mich beruflich weiterbildete, und Marcel Jung kam wegen seiner gesundheitlichen Probleme auch nur phasenweise zum Einsatz“, erklärt Löffler. Aber Schörling baute nicht nur die Verunsicherung ab, sondern war mit nicht weniger als 15 Torvorlagen der Mann, der die Fäden auf dem Spielfeld zog. Seine Übersicht und Ruhe am Ball hatten der FC-Mannschaft wieder mehr Beständigkeit verliehen. Am letzten Spieltag der vergangenen Runde sprang der FC sogar noch auf Rang zehn.