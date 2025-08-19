Hoffnungsträger Riglewski dreht auf ‒ SVH „positiv optimistisch“ vor Spiel gegen Gundelfingen

Wenn sich die Unentschieden häufen, dann beginnen sie zu nerven. Die einzeln gesammelten Punkte sind natürlich besser als gar nichts, aber sie helfen nur spürbar weiter in Verbindung mit Siegen. Der SV Heimstetten jagt nach vier Remis in den ersten fünf Partien der Bayernliga dem ersten Sieg hinterher und die nächste Option ist nun das Heimspiel gegen den FC Gundelfingen (heute, Dienstag, 19 Uhr). In der aktuellen Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Phase tut es den Heimstettenern ganz gut, dass ihre Trainerin Sarah Romert tiefentspannt bleibt und die die Unentschieden charmant weglächelt. „Ich sehe die Situation optimistisch positiv“, sagt die Trainerin. Ihr Blick geht auf die Leistungen der Mannschaft und den großen Aufwand, den alle für diesen überfälligen ersten Sieg betreiben. Romert ist voll des Lobes über die Mannschaft: „Ich habe totales Vertrauen und wir werden in die Spur kommen.“

Die Heimstettener Chefin an der Seitenlinie verweist auch auf die Widrigkeiten in Form von längeren und nervigen Verletzungen. So spielt Vitus Vochatzer auf der Doppelsechs eine zentrale Rolle und für Gundelfingen ist er das große Fragezeichen. In Kottern musste der Spieler mit einer Rippenprellung passen und diesmal muss man kurzfristig sehen, ob es geht. Zumindest hat sich Daniel Steimel wieder zurückgemeldet.

Ein Vitus Vochatzer mit 50 Prozent kann der Mannschaft gegen Gundelfingen nicht wirklich weiterhelfen. Schließlich muss man sich nun auf einen Gegner einstellen, der sehr körperlich spielt und ohne Gegenhalten kann man da schnell untergehen. Gundelfingen hat im Gegensatz zu Heimstetten schon einen Sieg, aber wirklich hilft das den Schwaben auch nicht weiter. Sie haben gerade einmal einen Zähler mehr als Hoaschdeng auf dem Konto und Sarah Romert verweist zurecht darauf, „dass deren Start auch nicht viel besser als unserer war“. Für den Flutlichtkick im Sportpark will sie sich aber gar nicht so sehr mit dem Gegner auseinandersetzen. Man muss natürlich körperlich dagegenhalten in der Kontaktsportart Fußball, aber die Heimstettener wollen ihr Spiel aufziehen. Und dann wäre da noch der ewige Lukas. Co-Spielertrainer Riglewski ist längst wieder auf Betriebstemperatur. Er steht aktuell bei vier Toren in vier Einsätzen. Riglewski hat damit die Hälfte der Heimstettener Tore bislang gemacht. In den letzten beiden Heimspielen gegen Gundelfingen hat er immer getroffen…