Hoffnungsträger: BSC Süd verpflichtet Oberliga-Spieler Abdel Soliman

Mit Abdel Soliman gewinnt der Verein einen erst 20-jährigen Stürmer, dessen bevorzugtes Aktionsfeld die 10er-Position ist. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über eine beachtliche Erfahrung im Berliner und Brandenburger Fußball. Die Verantwortlichen begrüßen einen Akteur, der nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten besticht, sondern auch durch seine Vielseitigkeit in der Offensive. Für den Brandenburger SC Süd 05 bedeutet diese Personalie eine Investition in die spielerische Qualität, um die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor nachhaltig zu erhöhen und die Lücke zur absoluten Tabellenspitze zu verkleinern.

Die fußballerische Genese eines Talents

Die Laufbahn von Soliman ist geprägt von Stationen bei Vereinen mit großer Tradition und exzellenter Nachwuchsarbeit. Er durchlief unter anderem die Ausbildungsabteilungen von Hertha BSC, dem FC Energie Cottbus, dem FC Hertha 03 Zehlendorf sowie dem FC Viktoria Berlin. Jede dieser Stationen trug dazu bei, dass er sich sowohl sportlich als auch persönlich kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Zuletzt stand er in den Diensten von Tasmania Berlin, bevor er sich nun für den Wechsel zum Brandenburger SC Süd 05 entschied, um dort seine nächsten Entwicklungsschritte im Herrenbereich zu machen.

Lehrjahre in der Landeshauptstadt und der Lausitz

Ein Blick in die Statistik zeigt die fundierte Grundausbildung des Neuzugangs. In der Saison 2019/2020 sammelte er erste Erfahrungen in der U15 Regionalliga Nordost bei Hertha BSC. In der darauffolgenden Spielzeit 2020/2021 bewies er seine Torgefährlichkeit in der U17 Regionalliga Nordost mit drei Treffern in acht Einsätzen. Sein Weg führte ihn weiter zum FC Energie Cottbus, für den er in der Saison 2021/2022 in der U17 Bundesliga auflief. Dort erzielte er in 15 Begegnungen vier Tore und stellte seine Qualitäten auf höchstem nationalen Niveau unter Beweis. Diese frühen Jahre legten den Grundstein für sein heutiges Spielverständnis und seine technische Versiertheit.

Reifeprozess in der Bundesliga der Junioren

Die Entwicklung von Soliman setzte sich in der Saison 2022/2023 beim FC Hertha 03 Zehlendorf fort. Dort kam er in der U19 Bundesliga zu 13 Einsätzen. Auch wenn ihm in dieser Spielzeit kein Torerfolg vergönnt war, sammelte er wertvolle Einsatzminuten in der stärksten Nachwuchsliga Deutschlands. In der Saison 2023/2024 trug er das Trikot des FC Viktoria Berlin in der U19 Regionalliga Nordost. Mit fünf Toren in zwölf Spielen untermauerte er dort erneut seinen Torinstinkt und seine Bedeutung für das Offensivspiel.

Der harte Weg zurück nach der Verletzung

Die jüngste Vergangenheit von Soliman war von Herausforderungen geprägt. In der Saison 2024/2025 absolvierte er für Tasmania Berlin fünf Spiele in der NOFV-Oberliga Nord. Zudem kam er für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A Staffel 1 Berlin zum Einsatz, wo er in vier Spielen beeindruckende vier Tore erzielte und eine Vorlage beisteuerte. Nach einer verletzungsbedingten Pause liegt sein Fokus nun vollständig auf seinem Comeback. Er arbeitet intensiv daran, wieder seine volle Fitness zu erreichen, um sein Potenzial auf dem Platz ausschöpfen zu können. Sein Ziel ist es, sich kontinuierlich zu verbessern und der Mannschaft bestmöglich zu helfen.

Die Tabellensituation der Brandenburgliga im Fokus

Der Brandenburger SC Süd 05 geht aus einer aussichtsreichen Position in die zweite Saisonhälfte. Zur Winterpause belegt das Team nach 14 absolvierten Spielen mit 24 Punkten den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Tabellenführer, den MSV 1919 Neuruppin, beträgt elf Punkte.