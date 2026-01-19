Sieben Siege konnte der TV Hoffnungsthal in der Vorrunde bereits bejubeln. – Foto: TVH Instagram

Hoffnungsthal zwischen Offensivpower und defensiver Baustelle Platz sieben, bester Torjäger der Liga und nur ein Punkt Rückstand auf Rang vier: Beim TV Hoffnungsthal ist vieles möglich. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 1 TV H´thal Maciek Gawlik Baran Dagdelen

Der TV Hoffnungsthal hat sich kurz vor der Winterpause in eine vielversprechende Ausgangslage gebracht. Zwei deutliche Siege zum Jahresende hievten die Mannschaft von Trainer Baran Dagdelen (28) auf Platz sieben der Bezirksliga 1. Mit 24 Punkten beträgt der Rückstand auf Rang vier lediglich einen Zähler, nach unten ist das Feld allerdings ebenso eng. Für Maciek Gawlik (37), den sportlichen Leiter des TVH, ergibt sich daraus ein insgesamt positives, aber differenziertes Zwischenfazit.

Gawlik: "Das Ergebnis hat mich schon überrascht" „Die zwei Siege zum Abschluss haben uns natürlich richtig gutgetan“, sagt Gawlik, relativiert den starken Jahresabschluss jedoch zugleich. Den klaren 10:1-Erfolg gegen Brühl wolle er nicht überbewerten: „Wir hatten einen sehr guten Tag, Brühl einen schlechten.“ Umso höher bewertet er dagegen den Auftritt gegen die SpVg Rheindörfer. „Das Spiel gegen Rheindörfer hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich sehe Rheindörfer eigentlich als eines der stärksten Teams der Liga: gute Fußballer, guter Zusammenhalt. Das Ergebnis hat mich schon überrascht – und es tat natürlich sehr gut, gerade so kurz vor dem Jahreswechsel.“ Über die gesamte Hinrunde betrachtet blieb Hoffnungsthal allerdings nicht frei von Schwankungen. Vor allem der Saisonstart verlief holprig. „Zwischendurch hatten wir einen Durchhänger, vor allem zu Saisonbeginn sind wir nicht gut reingekommen“, erklärt Gawlik. Dabei habe man auch Spiele verloren, in denen deutlich mehr möglich gewesen wäre. Gegen Deutz etwa verschlief man die Anfangsphase komplett, zeigte danach aber eine starke zweite Halbzeit. „Das war für mich eigentlich ein Unentschieden-Spiel – und Deutz steht aktuell vor uns in der Tabelle.“

Top-5 wäre "sensationell" Dass der TVH trotz solcher Phasen weiter oben mitmischt, ist auch ein Beleg für die Ausgeglichenheit der Liga. „Die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen, vieles ist möglich“, so Gawlik. Entsprechend realistisch fällt auch die Zielsetzung aus. „Deshalb bin ich mit dem siebten Platz grundsätzlich zufrieden. Wenn wir den halten können, wäre das gut. Sollten wir noch ein, zwei Plätze klettern, wäre das sensationell.“ Ambitionen in Richtung Top drei formuliert der Verein bewusst nicht. „Mit den Mitteln und Bedingungen, die wir haben, stehen wir sehr ordentlich da. Das muss sich über Jahre entwickeln, um wirklich ganz nach oben zu kommen – da sind wir noch nicht.“ Auffällig ist die offensive Stärke der Hoffnungsthaler. Mit Anton Musculus, der 13 Tore in 15 Spielen erzielt hat, stellt der TVH den besten Torjäger der Liga. Insgesamt stehen 44 Treffer zu Buche – Ligaspitze. Für Gawlik ist diese Zahl allerdings mit Vorsicht zu genießen. „Bei den Toren muss man das Brühl-Spiel vielleicht ein Stück weit herausrechnen. Dann stehen da nicht 44, sondern eher 34 – und das ist immer noch ordentlich.“ Deutlich kritischer blickt er dagegen auf die Defensive. 30 Gegentore bedeuten den schlechtesten Wert in der oberen Tabellenhälfte. „Ich war selbst Abwehrspieler, und 30 Gegentore sind einfach zu viele, auch in der Bezirksliga. Daran müssen wir arbeiten.“