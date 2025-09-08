Hoffnungsthal dreht Neun-Tore-Spektakel gegen DJK Südwest

TFC Köln feiert ersten Bezirksliga-Sieg gegen Brühl

Mit einem klaren 5:1-Heimerfolg über den Mitaufsteiger SC Brühl hat der Türkische FC Köln am zweiten Spieltag die ersten Punkte in der Bezirksliga eingefahren. Vor 100 Zuschauern setzte die Mannschaft von Trainer Oguz Kahraman die Gäste früh unter Druck. Schon in der 7. Minute hätte Brühl in Führung gehen können, doch Devin Avellino parierte einen Foulelfmeter von Johannes Leske. Stattdessen nutzte der TFC seine Chancen: Erst traf Kaan Kesim per Strafstoß (28.), dann erhöhte Jan Michael Bimmler nur vier Minuten später auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TFC spielbestimmend. Said Kanatli schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (70., 87.) weiter in die Höhe, ehe Tugra-Süleyman Koc in der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand traf. Zwischenzeitlich hatte Temirlan Meirambekov für Brühl auf 1:3 verkürzt (78.).

Kahraman: "Auch in der Höhe verdient"

TFC-Coach Kahraman war mit dem Auftritt hochzufrieden: „Wir haben von Beginn an den Gegner nicht wirklich ins Spiel kommen lassen, haben das Tempo bestimmt, haben zu Recht zur Halbzeit 2:0 geführt. Wir haben das, was wir uns vorgestellt haben, sehr gut umgesetzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine leichte Ruhephase, wo der Gegner etwas mehr Ballbesitz hatte und das Gegentor fiel. In der Endabrechnung haben wir aber auch in der Höhe verdient gewonnen, weil wir das Spiel nicht abgegeben haben. Unsere Premiere eines Heimspiels in der Bezirksliga haben wir zu Recht gefeiert.“

Auch die Breite seines Kaders hob er hervor: „Die Bank kann ich nur loben, egal, wen wir eingewechselt haben, das hat gepasst.“

Cinar: "Haben stark angefangen"

Brühls Trainer Arif Cinar haderte dagegen mit den Fehlern seiner Elf: „Wir haben gut ins Spiel angefangen, früh die Chance per Elfmeter in Führung zu gehen, aber leider verschossen. 15 Minuten später kassieren wir das 1:0 per Elfmeter und kurz darauf das 2:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir stark angefangen und die Chance gehabt zu verkürzen, jedoch durch einen individuellen Fehler das 3:0 kassiert. Nichtsdestotrotz weiter gekämpft und das 3:1 geschossen und danach versucht Druck auszuüben." Daraus seien Räume für Konter entstanden, die gnadenlos genutzt wurden. "Das Ergebnis ist höher ausgefallen, als es eigentlich sein müsste", so Cinar abschließend.