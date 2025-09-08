Hoffnungsthal dreht Neun-Tore-Spektakel gegen DJK Südwest

Der zweite Spieltag der Bezirksliga 1 bot ein Neun-Tore-Spektakel, das den Zuschauern in Erinnerung bleiben dürfte. Im wilden Schlagabtausch setzte sich der TV Hoffnungsthal mit 6:3 gegen die DJK Südwest durch und feierte die ersten Punkte der Saison. Dreimal gingen die Gäste in Führung, doch Hoffnungsthal zeigte Moral und drehte die Partie nach der Pause endgültig. Während Sportleiter Maciek Gawlik von „einem wirklich guten Spiel“ sprach, haderte Südwest-Trainer Daniel Errens mit der Defensive.
Mit einem klaren 5:1-Heimerfolg über den Mitaufsteiger SC Brühl hat der Türkische FC Köln am zweiten Spieltag die ersten Punkte in der Bezirksliga eingefahren. Vor 100 Zuschauern setzte die Mannschaft von Trainer Oguz Kahraman die Gäste früh unter Druck. Schon in der 7. Minute hätte Brühl in Führung gehen können, doch Devin Avellino parierte einen Foulelfmeter von Johannes Leske. Stattdessen nutzte der TFC seine Chancen: Erst traf Kaan Kesim per Strafstoß (28.), dann erhöhte Jan Michael Bimmler nur vier Minuten später auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel blieb der TFC spielbestimmend. Said Kanatli schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack (70., 87.) weiter in die Höhe, ehe Tugra-Süleyman Koc in der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand traf. Zwischenzeitlich hatte Temirlan Meirambekov für Brühl auf 1:3 verkürzt (78.).
TFC-Coach Kahraman war mit dem Auftritt hochzufrieden: „Wir haben von Beginn an den Gegner nicht wirklich ins Spiel kommen lassen, haben das Tempo bestimmt, haben zu Recht zur Halbzeit 2:0 geführt. Wir haben das, was wir uns vorgestellt haben, sehr gut umgesetzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine leichte Ruhephase, wo der Gegner etwas mehr Ballbesitz hatte und das Gegentor fiel. In der Endabrechnung haben wir aber auch in der Höhe verdient gewonnen, weil wir das Spiel nicht abgegeben haben. Unsere Premiere eines Heimspiels in der Bezirksliga haben wir zu Recht gefeiert.“
Auch die Breite seines Kaders hob er hervor: „Die Bank kann ich nur loben, egal, wen wir eingewechselt haben, das hat gepasst.“
Brühls Trainer Arif Cinar haderte dagegen mit den Fehlern seiner Elf: „Wir haben gut ins Spiel angefangen, früh die Chance per Elfmeter in Führung zu gehen, aber leider verschossen. 15 Minuten später kassieren wir das 1:0 per Elfmeter und kurz darauf das 2:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir stark angefangen und die Chance gehabt zu verkürzen, jedoch durch einen individuellen Fehler das 3:0 kassiert. Nichtsdestotrotz weiter gekämpft und das 3:1 geschossen und danach versucht Druck auszuüben." Daraus seien Räume für Konter entstanden, die gnadenlos genutzt wurden. "Das Ergebnis ist höher ausgefallen, als es eigentlich sein müsste", so Cinar abschließend.
Der FC Rheinsüd hat auch sein erstes Heimspiel in der neuen Bezirksliga-Saison erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer setzte sich mit 3:0 gegen den Aufsteiger Heiligenhauser SV durch. Matchwinner war Jannik René Eßer mit einem Doppelpack in der ersten halben Stunde.
Die Partie begann allerdings mit Vorteilen für die Gäste. Heiligenhaus bestimmte die ersten 20 Minuten, setzte Rheinsüd früh unter Druck und hatte die große Chance zur Führung, vergab diese aber. „Die Gäste hatten in den ersten 20 Minuten ein deutliches Übergewicht. Da hatten wir auch ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten“, räumte Krämer ein.
Danach übernahm Rheinsüd die Kontrolle. Mit der ersten klaren Möglichkeit brachte Eßer sein Team in Führung (26.), kurz darauf legte er mit einem Traumtor aus 20 Metern nach (32.). "Das 2:0 war von der Kategorie Traumtor. Das hat uns natürlich sehr geholfen“, sagte Krämer. Zwar kam Heiligenhaus vor der Pause noch einmal gefährlich zum Abschluss, doch mit der Führung im Rücken spielte Rheinsüd reifer.
Nach der Pause wackelte die Krämer-Elf zunächst. „Nach einer Minute im zweiten Durchgang direkt kapitaler Fehler in der Innenverteidigung – da haben wir sehr viel Glück, dass es nicht 2:1 steht“, schilderte Krämer. Heiligenhaus drückte, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Rheinsüd blieb über Konter gefährlich und sorgte in der 83. Minute durch Abdoul Balde für die endgültige Entscheidung.
Auch Gästetrainer Andy Esins haderte vor allem mit der Chancenverwertung: „Wir hielten Rheinsüd in den ersten 20 Minuten weitgehend in deren Hälfte, ließen nichts zu und erzwangen Ballgewinne in gefährlichen Zonen. Leider fehlte uns die letzte Konsequenz. Nach dieser Phase agierten wir zu passiv und machten es dem Gegner zu leicht. In der zweiten Halbzeit hatten wir erneut eine hundertprozentige Chance, nutzten sie aber nicht. Rheinsüd zeigte sich insgesamt reif, effizient, diszipliniert und abgezockt und hat deshalb verdient gewonnen.“
Germania Zündorf hat im zweiten Saisonspiel eine klare Niederlage kassiert. Gegen die SpVg Rheindörfer war die Partie schon nach 36 Minuten entschieden: Aydogan (3.), Dawidowski (8., 36.) und Potisk (15., 17.) sorgten für eine 5:0-Pausenführung. Zündorf betrieb durch Jurek (45.+2) und Karakaya (88.) nur noch Ergebniskosmetik.
Co-Trainer Yanik Gilles sprach von einem gebrauchten Tag: „Das war gar nichts. Gerade die ersten 20-25 Minuten waren wir total neben der Spur. Wir wussten, was auf uns zukommt, haben aber schlecht verteidigt. Mit Dawidowski und Potisk haben sie vorne zwei Spieler mit hoher individueller Qualität. So haben wir zu Recht verloren.“
Eine vergebene Riesenchance gleich nach dem 0:1 sah er als Knackpunkt: „Wenn wir da das 1:1 machen, kann das Spiel offener werden.“ Stattdessen sei seine Mannschaft „baden gegangen“.
Mit Blick auf die kommenden Wochen sagte Gilles: „Zwei Spiele, null Punkte – und jetzt zwei Landesliga-Absteiger vor der Brust, danach Schönenbach. Wir müssen Fehler vermeiden und vor dem Tor kaltschnäuziger werden. Wir wissen, was wir können, und wollen uns da gemeinsam rausarbeiten.“
Die Rheindörfer dagegen präsentierten sich in bestechender Frühform und nahmen verdient die ersten Punkte mit.
Ein bitterer Nachmittag für Ford Niehl: Gegen starke Gäste aus Deutz setzte es eine deutliche 0:7-Niederlage. Schon in der ersten Hälfte entschieden Eshun (25., 37.) und Ilias Koaibi (32.) die Partie. Nach der Pause schraubten Koaibi (48.), Ben Haddou (53.), Anas Koaibi (76.) und erneut Eshun (82.) das Ergebnis in die Höhe.
Trainer Dogan Oymak sprach Klartext: „Die ersten 24 Minuten haben wir sehr gut Fußball gespielt, die Räume für Deutz eng gemacht und uns Schritt für Schritt herangetastet. Bis dahin war es für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Doch nach dem 0:1 haben wir komplett den Faden verloren. Die Aggressivität mit und gegen den Ball hat gefehlt, einfache Bälle wurden nicht mehr gespielt, und mental konnten wir uns nicht mehr stabilisieren. So kam dieses bittere Ergebnis zustande.“
Besonders belastend ist die Personallage, denn vom eigentlichen XXL-Kader zum Vorbereitungsauftakt ist nicht viel übrig geblieben. „Uns standen am Sonntag nur 13 Spieler zur Verfügung. Allein sechs Spieler aus der eigentlichen Startelf fehlen. Eine oder zwei Positionen kann man kompensieren, doch wenn gleich mehrere Baustellen entstehen, ist das für eine junge Mannschaft nur schwer aufzufangen.“
Oymak übte auch Selbstkritik: „Ich bin sehr enttäuscht von uns selbst. Ich hinterfrage auch mich bei solchen Ergebnissen. Wir investieren gemeinsam so viel, die Stimmung ist hervorragend – doch wenn die Mentalität nicht stimmt und nicht jeder am gleichen Strang zieht, dann wird es sehr, sehr schwer. Man muss ehrlich sein: So, wie wir momentan auftreten, wird es nichts.“
Auf der anderen Seite war Deutz-Trainer Ali Meybodi hochzufrieden: „Das war ein gelungener Auftritt über 90 Minuten. Wir haben das Spiel beherrscht, viele gute Aktionen mit dem Ball gehabt, Chancen kreiert und verwertet. Da waren auch wirklich ein paar Tore schön herausgespielt. Was mir gefallen hat: Wir sind nicht nachlässig geworden, sondern haben konzentriert weitergespielt. Ich würde sagen, wir haben absolut verdient auch in der Höhe gewonnen.“
Die Deutzer setzten damit ein frühes Ausrufezeichen, während Ford Niehl nach zwei Niederlagen zum Start schnell Antworten finden muss.
Neun Tore, ein offener Schlagabtausch und am Ende ein klarer Sieger: Der TV Hoffnungsthal setzte sich am zweiten Spieltag mit 6:3 gegen die DJK Südwest Köln durch und feierte damit die ersten Punkte der neuen Saison.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach vier Minuten durch Lenard Stephen in Führung. Hoffnungsthal antwortete schnell, doch erneut Stephen brachte Südwest mit seinem zweiten Treffer wieder in Front. Auch das 2:3 durch Leonhard Breer (39.) konterten die Gastgeber postwendend, sodass es mit einem spektakulären 3:3 in die Kabine ging. Nach der Pause drehte Hoffnungsthal die Partie endgültig: Musculus (63.), Hansen (65.) und Uruglica (90.) entschieden das Torfestival.
Für den sportlichen Leiter Maciek Gawlik war es ein rundum gelungener Nachmittag: „Ein wirklich gutes Spiel von uns. Auch für den neutralen Zuschauer hat das Spiel Spaß gemacht. Super viele Tore, guter Fußball – gerade von uns. Wir haben nach vorne sehr, sehr gut gespielt, uns viele Chancen erspielt und positiv geblieben. Negativ sind natürlich die drei Gegentore, die dürfen uns nicht passieren. Aber wir haben nicht aufgegeben, Moral gezeigt und weiter unser Spiel gespielt. Wenn man so eine Leistung bringt, dann kann man mit jedem in dieser Liga konkurrieren.“
Südwest-Trainer Daniel Errens sah die Dinge differenzierter: „Die erste Halbzeit war ein offener Schlagabtausch. Wir kommen dreimal in Front, aber Hoffnungsthal hat immer wieder gute Antworten parat gehabt. Fußballerisch war es kein Zuckerschlecken, aber mit viel Kampf und Leidenschaft. In der zweiten Halbzeit lassen wir unsere Großchancen liegen, Hoffnungsthal macht sie rein. Defensiv haben wir zu viele Slapsticks produziert, sodass der Sieg für Hoffnungsthal in Ordnung geht. Ich bin natürlich nicht zufrieden, dass wir sechs Gegentore bekommen. Das gilt es jetzt abzustellen und gegen Ford Niehl eine Reaktion zu zeigen.“
Der SV Frielingsdorf hat am zweiten Spieltag für eine kleine Überraschung gesorgt und gegen den Mitfavoriten SSV Jan Wellem ein 1:1 erkämpft. Vor 150 Zuschauern starteten die Gäste aus Bergisch Gladbach besser in die Partie und gingen bereits in der 7. Minute durch Sascha Marquet in Führung. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken: Jannis Everding glich nach einer halben Stunde aus.
Frielingsdorf zeigte in der Folge eine kämpferisch und taktisch disziplinierte Leistung. Trainer Andreas Dreiner lobte seine Mannschaft ausdrücklich: „Großen Respekt an unsere Jungs, wie sie das frühe 0:1 weggesteckt haben. Wir haben mit großer taktischer Disziplin gegen den Ball gearbeitet und konnten immer wieder Nadelstiche setzen. Uns war klar, dass wir gegen dieses Top-Team nicht in Schönheit sterben werden und viel Laufarbeit ohne Ball leisten müssen. Gerade aufgrund der zweiten Halbzeit und der Anzahl an eigenen Torchancen war es ein absolut verdienter Punktgewinn.“
Auf der anderen Seite überwog bei Jan Wellem die Enttäuschung über die ausgelassenen Möglichkeiten. Trainer Alexander Voigt stellte klar: „Wenn du die Chancen nicht nutzt, die du hast, dann kannst du natürlich keine drei Punkte holen. Dann baust du den Gegner auf, wenn du schlampig vorm Tor bist. Schlecht gespielt haben wir noch nicht mal. Wenn man überlegt, dass wir nur zweölf Spieler waren und wichtige Spieler ausgefallen sind – auch nach dem Aufwärmen mit Hendrik Lohmer ein weiterer Spieler – von der Bank eigentlich gar nichts mehr nachzulegen hatten, dafür kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben wirklich alles gegeben.“
Voigt forderte jedoch auch Verbesserungen: „Wir müssen schneller spielen und schneller versuchen, in die gefährlichen Bereiche zu kommen. Die Gegner tun uns nicht den Gefallen, uns Räume anzubieten. Aber das wissen wir, darauf stellen wir uns ein. Wir nehmen den Punkt, so wie er ist, und es ist noch einiges zu spielen.“
Durch das Remis steht Frielingsdorf wie auch Jan Wellem nach zwei Spieltagen bei vier Punkten und damit gleichauf auf Rang 5.
Ein packendes Bezirksliga-Duell endete mit einer gerechten Punkteteilung: Vor 100 Zuschauern trennte sich der SV Bergfried Leverkusen mit 3:3 vom SC Schwarz-Weiß Köln. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste drehte Bergfried die Partie in nur elf Minuten, ehe Schwarz-Weiß zurückschlug.
Die Kölner erwischten den besseren Start. Marcel Wacker traf früh (6.) und legte wenig später nach (22.). Bergfried fand kaum ins Spiel und hatte im ersten Durchgang kaum Lösungen. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle. Bergfried hatte kaum Lösungen im Spiel mit Ball. Wir gehen verdient 2:0 in Führung und müssen eigentlich höher führen“, analysierte SW-Trainer Sven Müller.
Nach der Pause kippte die Partie. Jan Fromke brachte Bergfried mit einem Doppelschlag (51., 58.) zurück ins Spiel, ehe Kevin Sivakumar nur vier Minuten später die Partie sogar komplett drehte (62.). Doch Schwarz-Weiß schlug zurück: Abdoul-Salam Samare traf zum 3:3 (68.).
Die Schlussphase war ein offener Schlagabtausch. „Am Ende sind wir dann 3:2 hinten, kommen nochmal zum 3:3 und beweisen Moral. Wir hatten sogar noch die Chance, das 4:3 zu machen. Bergfried hat auf der anderen Seite auch eine Gelegenheit, wo sie eigentlich ein Tor schießen müssen. Unser Torwart pariert extrem gut. Danach war es ein sehr zerfahrenes Spiel, viel Kick and Rush, für die Zuschauer sicher nicht mehr so ansehnlich“, sagte Müller.
Der SV Schönenbach hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim FC Hürth II setzte sich die Mannschaft von Matthias Siebertz mit 1:0 durch. In einer insgesamt ereignisarmen Partie fiel der entscheidende Treffer durch den eingewechselten Niels Jonas Smuda erst in der 86. Minute.
Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Die erste Hälfte war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Die beste Möglichkeit besaßen die Gastgeber, doch SVS-Torhüter Frederic Löhe entschärfte ein Eins-gegen-Eins-Duell und hielt sein Team im Spiel. Auf der Gegenseite kam Schönenbach lediglich durch Distanzversuche in Tornähe. Ein weiterer Treffer des Offensivspielers wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Schönenbach den Druck und verbuchte mehr Ballbesitz sowie ein leichtes Chancenplus. Die Defensive der Hürther stand jedoch lange stabil, ehe ein weiter Ball von Astrit Dauti die Wende einleitete: Smuda startete in die Tiefe, profitierte von einem Ausflug des FCH-Schlussmanns Jan Vollath und köpfte den Ball über diesen hinweg zum Siegtreffer ins verwaiste Tor.