Hoffnungsschimmer und allerletzte Chance

Die Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt wird von Woche zu Woche geringer. Es fehlt einfach an der oft zitierten Sieges-Serie, sonst dürfte der Abstieg von Türkspor Eppingen weit vor Saisonende auch rechnerisch feststehen. Zu selten gelang es der Öztürk-Truppe momentan ihre durchaus guten Leistungen über mehrere Wochen konstant abzurufen. Diesen Sonntag steht mal wieder eine Partie an, die der Aufsteiger gewinnen muss. Andererseits kommt mit der SG Kirchardt eine Mannschaft, die ebenfalls ganz dringend Punkte benötigt. In der Vorrunde hat das beim 5:0 für die Schwager-Elf richtig gut funktioniert. Aktuell scheint es jedoch so, dass Türkspor im Vergleich zu jener Partie besser geworden ist, während die SG vermutlich nicht ganz die starke Form aus Saisonstartphase besitzt. Es könnte also sehr eng zur Sache gehen. Das Duell der beiden einzigen Sinsheimer Landesliga-Vertreter wird um 15 Uhr auf dem Eppinger Kunstrasen angepfiffen.
Das schönste Geschenk zum Ende des Fastenmonats Ramadan wollen sich die Kicker von Türkspor Eppingen am Sonntag selbst machen. Die Trainingswoche sieht daher ein wenig anders aus. „Wir trainieren Dienstag und Donnerstag, damit wir am Freitag zum Feiertag frei haben", verrät Mehmet Öztürk. Eppingens Trainer muss bei seinen Jungs, mal wieder ist man verleitet zu sagen, mentale Aufbauarbeit leisten.
Am vergangenen Sonntag lief es erneut maximal unglücklich für das Schlusslicht bei der SpVgg 06 Ketsch. Sie kassierten den Gegentreffer zum 0:1-Endstand in der siebten Minute der Nachspielzeit. "Es ist einfach unheimlich bitter, zumal unser Keeper davor noch einen Elfmeter gehalten hat und wir dachten, das könnte eine Initialzündung sein", so Öztürk. Stattdessen stand Türkspor erneut ohne eigenes Tor – zum dritten Mal in Folge – sowie ohne Punkte da.
Ein weiteres Wochenende ohne Zählbares wäre dann wohl wirklich nicht mehr zu kompensieren. Zwölf Partien stehen noch aus und Öztürk weiß: "Wir benötigen nach wie vor acht, neun Siege." Wenn es im Derby gegen Kirchardt erneut nicht funktionieren sollte, gesteht er jetzt schon ein, "würde es fast schon utopisch werden, es danach noch zu schaffen."
Die Rechnung ist jedenfalls simpel. 14 Zähler beträgt der Rückstand auf Kirchardt. Wenn es nach Sonntag nicht elf werden bei dann noch elf ausstehenden Begegnungen, ist die Sache durch. Auch wenn es theoretisch noch ein paar Wochen dauern würde, bis dann rechnerisch die Kreisliga-Rückkehr nach einer Saison in Stein gemeißelt ist.
Bevor Stefan Stötzel das Derby in den Fokus nimmt, blickt der Kirchardter Co-Trainer auf das Remis gegen den SC Rot-Weiß Rheinau zurück. "Danach war eine Einschätzung schwierig, wir hätten nach einem Pfostentreffer gewinnen, aber auch kurz vor Schluss, als Rheinau eine Riesen-Chance verpasst hatte, verlieren können", bilanziert der 30-Jährige das 0:0. Da auch das Hinspiel in Mannheim torlos endete, ist diese Statistik mit null Toren in 180 Minuten zwischen beiden Teams schon ein bisschen kurios.
Umkämpft war es extrem, wie Stötzel berichtet und genau das erwartet er auch am Sonntag in Eppingen. "Wobei Türkspor noch ein bisschen mehr Druck als wir verspüren dürfte, da es für sie wahrscheinlich die allerletzte Chance ist, um noch einmal an die Nichtabstiegsplätze ranzukommen."
Bis auf eine Ausnahme reisen die Kirchardter mit der vollen Kapelle an. "David Reitarow ist für dieses Spiel noch gesperrt, aber zum Glück der Einzige, der fehlt", klärt Stötzel auf. Auf dem kleinen Kunstrasen rechnet er damit, "dass ordentlich Feuer drin sein wird", und findet das gleichzeitig, "gut und obendrein wäre es für alle Beteiligten klasse, wenn möglichst viele Zuschauer kommen würden."
Es könnte jedenfalls für längere Zeit das vorerst letzte Sinsheimer Duell in der Landesliga bleiben, falls nämlich Kirchardt und Eppingen am Saisonende absteigen sollten.