Hoffnungsschimmer und allerletzte Chance Landesliga Rhein-Neckar +++ Das Sinsheimer Duell zwischen Kirchardt und Türkspor Eppingen verspricht Dramatik pur von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Türkspor Eppingen (schwarz-rot) muss sich ganz schön strecken, wenn es noch etwas mit dem Klassenerhalt werden soll. – Foto: Berthold Gebhard

Die Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt wird von Woche zu Woche geringer. Es fehlt einfach an der oft zitierten Sieges-Serie, sonst dürfte der Abstieg von Türkspor Eppingen weit vor Saisonende auch rechnerisch feststehen. Zu selten gelang es der Öztürk-Truppe momentan ihre durchaus guten Leistungen über mehrere Wochen konstant abzurufen. Diesen Sonntag steht mal wieder eine Partie an, die der Aufsteiger gewinnen muss. Andererseits kommt mit der SG Kirchardt eine Mannschaft, die ebenfalls ganz dringend Punkte benötigt. In der Vorrunde hat das beim 5:0 für die Schwager-Elf richtig gut funktioniert. Aktuell scheint es jedoch so, dass Türkspor im Vergleich zu jener Partie besser geworden ist, während die SG vermutlich nicht ganz die starke Form aus Saisonstartphase besitzt. Es könnte also sehr eng zur Sache gehen. Das Duell der beiden einzigen Sinsheimer Landesliga-Vertreter wird um 15 Uhr auf dem Eppinger Kunstrasen angepfiffen.

Türkspor Eppingen: Das schönste Geschenk zum Ende des Fastenmonats Ramadan wollen sich die Kicker von Türkspor Eppingen am Sonntag selbst machen. Die Trainingswoche sieht daher ein wenig anders aus. „Wir trainieren Dienstag und Donnerstag, damit wir am Freitag zum Feiertag frei haben", verrät Mehmet Öztürk. Eppingens Trainer muss bei seinen Jungs, mal wieder ist man verleitet zu sagen, mentale Aufbauarbeit leisten. Am vergangenen Sonntag lief es erneut maximal unglücklich für das Schlusslicht bei der SpVgg 06 Ketsch. Sie kassierten den Gegentreffer zum 0:1-Endstand in der siebten Minute der Nachspielzeit. "Es ist einfach unheimlich bitter, zumal unser Keeper davor noch einen Elfmeter gehalten hat und wir dachten, das könnte eine Initialzündung sein", so Öztürk. Stattdessen stand Türkspor erneut ohne eigenes Tor – zum dritten Mal in Folge – sowie ohne Punkte da.

Ein weiteres Wochenende ohne Zählbares wäre dann wohl wirklich nicht mehr zu kompensieren. Zwölf Partien stehen noch aus und Öztürk weiß: "Wir benötigen nach wie vor acht, neun Siege." Wenn es im Derby gegen Kirchardt erneut nicht funktionieren sollte, gesteht er jetzt schon ein, "würde es fast schon utopisch werden, es danach noch zu schaffen." Die Rechnung ist jedenfalls simpel. 14 Zähler beträgt der Rückstand auf Kirchardt. Wenn es nach Sonntag nicht elf werden bei dann noch elf ausstehenden Begegnungen, ist die Sache durch. Auch wenn es theoretisch noch ein paar Wochen dauern würde, bis dann rechnerisch die Kreisliga-Rückkehr nach einer Saison in Stein gemeißelt ist.