Hoffnungsschimmer: SG GO hält den Strohhalm mit 2:1 gegen Preetz fest

Vor allem die Moral der stark verjüngten Truppe, die durch mehrere A-Jugendliche verstärkt wurde, beeindruckte. Co-Trainer Jens Theuerkauf blickte nach dem Abpfiff stolz auf die Einstellung seiner Jungs: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir die Tabelle einfach Tabelle sein lassen. Ich habe daran appelliert, dass jeder eben Fußballer ist und jedes Spiel gewinnen will. Das haben die Jungs wirklich gezeigt.“

Die ersten 45 Minuten im Preetzer Stadion gestalteten sich weitestgehend ausgeglichen. Während Preetz durch Alexander Frank und Co. leichte Vorteile beim Chancenverhältnis verbuchte, hielt SG-Schlussmann „Mikey“ Benecke seine Farben mit starken Paraden im Spiel. Theuerkauf verglich die Leistung scherzhaft mit einem Titanen: „Mikey hat wie früher Oliver Kahn pariert – ein guter Torwart hält eben mit allen Körperteilen, in diesem Fall mit dem Kopf.“

Praktisch mit dem Halbzeitpfiff folgte dann der Schock für die Gastgeber. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Oldenburg blitzschnell um. Dennis Kowski, der Routinier in der Startelf, behielt die Nerven und überloppte den Preetzer Keeper zum 1:0 (45.). Preetz-Coach Fabian Doege ärgerte sich über die Entstehung: „Irgendwie eine Ping-Pong-Aktion, der Ball landet vor den Füßen des Stürmers und der chippt ihn über den Torwart.“

Eigentor-Pech und mangelndes Energielevel der Schusterstädter

Die Hoffnung des TSV, nach dem Seitenwechsel das Ruder herumzureißen, wurde jäh im Keim erstickt. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0. Nach einem Freistoß von Mika Wölk drückte Connor Prüß so energisch nach, dass Tim Schanko den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte (51.).

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor – allerdings war es das Tor der Preetzer, das unter Druck geriet. Oldenburg/Göhl verpasste es mehrfach, durch Dennis Breuer oder Mika Wölk den Sack endgültig zuzumachen. Doege fand deutliche Worte für den Auftritt seiner Elf im zweiten Abschnitt: „Vom Energielevel, von tiefen Laufwegen, von Kombinationen und vom Spielwitz insgesamt war es ein schlechter Auftritt von uns. Wir haben das Spiel verdient verloren.“