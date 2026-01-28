Hoffnungsquartett für Bad Tennstedt Der TSV Bad Tennstedt rüstet im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse deutlich auf. von André Hofmann · Heute, 21:32 Uhr · 0 Leser

Gleich vier Neuzugänge präsentierte das Schlusslicht in der Winterpause – und alle kommen aus derselben Richtung: von der SG Einheit Schwerstedt. Ein ungewöhnlicher Transfercoup, der seine Ursache in einer Entwicklung hat, die im Thüringer Amateurfußball derzeit leider Seltenheitswert besitzt – dem Rückzug einer Mannschaft mitten in der Saison.

Mit Max Högler (Angriff), Robin Wawrzik (Abwehr), Jacob Ströhl (Mittelfeld) und Torhüter Eric Schwarz erhält der TSV nicht nur zahlenmäßig Verstärkung, sondern vor allem Spieler im besten Fußballeralter. Für die Bad Tennstedter kommt das Quartett zur rechten Zeit, denn der Kader war zuletzt stark von Verletzungen und Ausfällen geprägt. Räumliche Nähe, gewachsene Kontakte Dass gleich vier Akteure denselben Weg gehen, ist dabei alles andere als Zufall. Zwischen Bad Tennstedt und Schwerstedt liegen nur wenige Kilometer. Zwar trennen die beiden Orte unterschiedliche Landkreise – der Unstrut-Hainich-Kreis auf der einen, Sömmerda auf der anderen Seite –, doch sportlich und menschlich bestehen seit Jahren enge Kontakte. In jüngerer Vergangenheit wurde sogar über eine mögliche Spielgemeinschaft ab Sommer 2026 gesprochen.

Diese Überlegungen wurden jedoch jäh gestoppt. Die SG Einheit Schwerstedt, Tabellenletzter der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda, musste aufgrund massiver personeller Probleme den Spielbetrieb einstellen und zog ihre Mannschaft noch vor dem Start der Rückrunde zurück. Empathie statt Schadenfreude Für Sascha Thiel, Abteilungsleiter des TSV Bad Tennstedt, überwog angesichts dieser Entwicklung nicht die sportliche Chance, sondern zunächst das Mitgefühl. „Durch die räumliche Nähe der Orte kennt man sich natürlich. Ich habe den Beteiligten unser aufrichtiges Bedauern bekundet. Keinem Verein ist zu wünschen, dass er sich auflösen muss“, betont Thiel. Gleichzeitig ergab sich aus der schwierigen Lage der Schwerstedter eine unverhoffte Möglichkeit für den TSV, den eigenen Kader gezielt zu verstärken.