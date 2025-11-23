Hoffnungen des Bahlinger SC zerschellen in Offenbach am Pfosten

Den Bieberer Berg verließen die Fußballer des Bahlinger SC in den vergangenen Jahren fast immer mit hängenden Köpfen. Auch diesmal setzte es für den Tabellenvorletzten bei den Offenbacher Kickers eine Niederlage. Dabei wäre durchaus etwas möglich gewesen für die Kaiserstühler bei den seit vier Spielen sieglosen Hessen. "Am Ende ist es das gleiche Lied", seufzte der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger nach dem 0:1 am Samstag. Eine Bahlinger Unaufmerksamkeit bestraft der Gegner sogleich mit einem Treffer – und vorne entwickeln die Rot-Weißen zu wenig Durchschlagskraft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Erfolgsserie des SC Freiburg II hat das Aufeinandertreffen mit dem SGV Freiberg nicht überstanden. Nach zuletzt 13 Zählern aus fünf Partien kassierte die Elf von Trainer Bernhard Weis gegen den Spitzenreiter eine vermeidbare 1:2-Heimniederlage. Für die Gäste endete hingegen eine lange Durststrecke. Nach acht Spielen ohne Dreier durfte der SGV Freiberg am Sonntag im Dreisamstadion wieder jubeln. "Es fühlt sich so an, als wäre es nicht nötig gewesen, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben zwei Fehler zu viel gemacht", sagte Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Freiburg: Jantunen – Steinmann, Wagner, Schopper, Atemkeng (73. Nuur Mohamed) – Rüdlin, Founes (73. James) – Adomah (46. Tober), Amegnaglo, Zelic (59. Fetsch) – Catak (85. Schulten). Tore: 0:1 Valpoort (20.), 0:2 Petö (30./FE), 1:2 Catak (45.+3). SR: Prölß (Darmstadt). ZS: 555.