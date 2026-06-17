"Hoffnung zu keinem Zeitpunkt aufgegeben" - Lasse Harder im Interview

– Foto: Ingo Bittner

Der RSV Braunschweig hat in der frisch abgelaufenen Kreisliga-Saison dank eines starken Endspurts die Klasse gehalten. Einen großen Anteil hatte auch Lasse Harder, Kapitän des Aufsteigers, daran. Der 26-Jährige wechselte 2021 per Zweitspielrecht aus dem Kreis Osterholz zum RSV und stellte sich nun unseren Fragen..

Ihr habt den Klassenerhalt am Ende geschafft. Wie würdest du die Saison insgesamt bewerten? Die Saison begann und endete mit vielen positiven Ereignissen und hatte in der Mitte einen kleinen Winterschlaf. Das Ziel war Klassenerhalt, das wurde erreicht, also bin ich größtenteils zufrieden mit der Saison!

Gab es Momente, in denen du nicht mehr dran geglaubt hast, die Klasse zu halten? Ich habe die Hoffnung zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Als Vorstandsmitglied und Kapitän der Mannschaft habe ich jederzeit alles dafür getan, damit der Klassenerhalt noch erreicht werden kann.

Was war aus deiner Sicht der Schlüssel zum Klassenerhalt?

Man sagt immer "abgerechnet wird am Schluss" und das haben wir uns in jedem Training und Spiel zu Herzen genommen. Zudem kamen viele Spieler aus ihren Verletzungen zurück. In den letzten Wochen der Rückrunde ist die Mannschaft komplett zusammengerückt, egal ob als Zuschauer, Ersatzspieler oder Stammspieler.. Jeder war dabei zu 100% auf den Klassenerhalt fokussiert! Ein Schlüsselmoment war, dass wir gegen den Tabellenführer und BL-Aufsteiger Rot-Weiß gewonnen haben.





Der Verein war zuletzt 2006/07 in der Kreisliga. Wie groß war die Umstellung nach dem Aufstieg?

Der Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga forderte keinen großen Umbruch. Wir kannten einige Kreisligisten schon aus dem Kreispokal und wollten die positiven Dinge aus der Vorsaison mitnehmen. Was wir teils unterschätzt haben, ist wie schnell in der Liga kleine Fehler bestraft werden.



Du bist 2021 aus dem Kreis Osterholz nach Braunschweig gewechselt. Was waren deine ersten Eindrücke vom Fußball in der Region Braunschweig? Welche Unterschiede gibt es zum Osterholzer Fussball?

Die Kreisliga Osterholz ist meiner Meinung nach etwas stärker, vor allem durch die höhere Körperlichkeit. Allerdings findet man hier in Braunschweig die besseren Einzelspieler und echte Straßenkicker. Im Kreis Braunschweig wird mehr gezaubert, auch wenn’s nicht immer klappt.





Welche Ziele habt ihr für die neue Spielzeit?

Wir würden gerne den Kader etwas verkleinern und mehr auf Konstanz unserer Spieler achten. In der abgelaufenen Spielzeit haben wir über 40 Spieler eingesetzt, was für die Kreisliga deutlich zu viel ist. Zudem wissen wir, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg deutlich schwieriger wird, daher möchten wir den Klassenerhalt diesmal gerne etwas früher klarmachen.