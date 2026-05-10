"Hoffnung stirbt zuletzt": Al-ARZ verkürzt Rückstand im Titelrennen

Ibrahim Ramadan gibt sich optimistisch für die entscheidenden Wochen. – Foto: Markus Becker

AL-ARZ Libanon bleibt Tabellenführer Türkiyemspor Essen im Aufstiegsrennen der Kreisliga A auf den Fersen. Durch den 4:1-Auswärtssieg bei der SG Essen-Schönebeck II verkürzte die Mannschaft von Trainer Ibrahim Ramadan den Rückstand auf zwei Punkte. Türkiyemspor hatte spielfrei, drei Spieltage stehen noch aus.

Die Gastgeber meldeten sich nur kurz zurück. Joker Johann Müller verkürzte nur drei Minuten später auf 1:2 (60.). Wirklich spannend wurde es nach Ansicht von AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan allerdings nicht mehr. "Ich habe eigentlich gar keine Sorgen gehabt, dass wir das Spiel irgendwie außer Hand geben. Am Ende des Tages war es ein ungefährdeter Sieg“, erklärte der Coach nach der Partie. Seine Mannschaft habe die Begegnung "über 90 Minuten wirklich gut kontrolliert“.

AL-ARZ erledigte seine Pflichtaufgabe in Schönebeck souverän und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen. Bereits in der 22. Minute brachte Evangelos Mitsiotis die Gäste in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Issa Allouche nach 57 Minuten auf 2:0 erhöhte.

In der Schlussphase sorgte AL-ARZ dann endgültig für klare Verhältnisse. Joel Lombardi traf in der 84. Minute zum 3:1, Bilal Abdallah setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

Ramadan: "Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Durch den Auswärtsdreier bleibt AL-ARZ im Titelrennen dicht hinter Spitzenreiter Türkiyemspor Essen. Ramadan wollte den Blick auf die Tabelle dennoch nicht zu groß werden lassen. "Wir spielen seit Wochen komplett befreit, wir machen unser Ding. Im Moment läuft es einfach gut, es funktioniert“, sagte der Trainer. Entscheidend sei, "immer wieder unsere Hausaufgaben machen“ zu müssen.

Dabei wartet auf seine Mannschaft noch ein anspruchsvolles Restprogramm. Unter anderem stehen noch Partien gegen den SV Borbeck (3.) und den FC Saloniki (6.) an. "Das sind keine einfachen Spiele“, betonte Ramadan. "Die Jungs wissen, dass wir jedes Spiel liefern müssen. Es wird kein Larifari-Fußball.“

Trotzdem geht AL-ARZ mit viel Selbstvertrauen in die letzten drei Saisonspiele. "Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt“, so Ramadan mit Blick auf einen möglichen Ausrutscher von Türkiyemspor Essen.

SG Essen-Schönebeck II – AL-ARZ Libanon 1:4

SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Marlon Schmidt, Aaron Zilian, Leonard Okeh, Fynn Alexander Schröder (80. Jonas Jahnke), Moritz Justen, Nikita Senk (37. Erik Thurm), Dario Nagel, Daniel Wibbe (46. Johann Müller) - Trainer: Silvain Wirkus

AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Saado, Mimoun Sammar (46. Clouis Fon), Fabio Minino, Lars Anhalt, Evangelos Mitsiotis (76. Ahrif Wendt), Mohamed El-Zein, Antonio Lombardi, Joel Lombardi, Issa Allouche - Trainer: Ibrahim Ramadan

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Evangelos Mitsiotis (22.), 0:2 Issa Allouche (57.), 1:2 Johann Müller (60.), 1:3 Joel Lombardi (84.), 1:4 Bilal Abdallah (90.)