Hoffnung schwindet beim TuS II - keine Tore im Landkreis-Duell

TuS Holzkirchen II – SV Bad Tölz⇥0:3 (0:1) Tore: 0:1 Hohenreiter (19.), 0:2 Essendorfer (79.), 0:3 Hassan (82.). Der TuS Holzkirchen II taumelt weiterhin dem Abstieg entgegen. Das richtungsweisende Heimspiel gegen den SV Bad Tölz haben die Holzkirchner mit 0:3 verloren. Die Partie wurde robust geführt und spielte sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Torszenen gab es auf beiden Seiten nur wenige. „Das war ein Spiel, das uns weh tut. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern weil man spürt, dass uns die Zeit davonläuft. Der Glaube schwindet, aber wir geben nicht auf“, sagte TuS-Trainer Freddy Waizmann. Aufgrund zahlreicher Umstellungen fanden die Hausherren schwer ins Spiel und gerieten früh in Rückstand. Den Unterschied machten die Standards, denn Bad Tölz traf zweimal per direkt verwandeltem Freistoß und einmal nach einem weiteren ruhenden Ball. „Wir hatten ein, zwei gute Chancen, aber der Ball wollte nicht rein. So wird der Kampf um den Klassenerhalt immer härter. Uns bleibt nicht viel, außer der Hoffnung auf ein Wunder“, resümierte Waizmann.

In der Kreisklasse 2 schwinden die Hoffnungen des TuS Holzkirchen II auf den Klassenerhalt zusehends. Zum Landkreis-Duell empfing der FC Rottach-Egern die DJK Darching, das Spiel endete mit einem torlosen Remis. Am Montagabend war die SG Hausham gegen Waldram im Einsatz. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Der TSV Otterfing war spielfrei.

FC Rottach-Egern – DJK Darching⇥0:0 Keine Tore haben die Zuschauer beim Landkreis-Duell zwischen dem FC Rottach-Egern und der DJK Darching zu sehen bekommen. Die Hausherren konzentrierten sich von Beginn an vorwiegend auf die Defensive und agierten mit nur einem Stürmer. Die Gäste hatten ein leichtes Chancenübergewicht und mehr Spielanteile, bissen sich aber an FC-Keeper Kilian Zimmer die Zähne aus. Bereits nach drei Minuten lenkte Zimmer einen Heber von Alexander Adelsberger an die Latte. Adelsberger hatte noch ein zweites Mal den Darchinger Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber im Abschluss. In der Schlussphase hätten dann auch die Rottacher einen Dreier einfahren können, doch Tobias Schlichtner brachte einen Alleingang nicht im DJK-Gehäuse unter. „Wir hätten vermutlich noch zwei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen. Wir hatten mehr Chancen, aber wenn man kein Tor macht, muss man am Ende das 0:0 mitnehmen. Auch wenn sich das Unentschieden eher wie eine Niederlage anfühlt. Jetzt heißt es, Mund abwischen und weitermachen“, resümierte DJK-Coach Hans Brumbauer. „Es war von beiden Seiten kein Spitzenspiel. Bei uns geht es aktuell darum, dass wir uns wieder stabilisieren. Das Ergebnis geht in Ordnung, mit dem 0:0 gegen Darching können wir insgesamt zufrieden sein“, sagte FC-Trainer Bernhard Gruber.