Hoffnung in Harsefeld: Negativserie beendet

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres und ausgeglichenes Fußballspiel. Bei den Gästen scheint schon ein wenig die Luft raus zu sein, einige Stammkräfte mussten aber auch ersetzt werden. Zuletzt gab es nur einen Sieg aus vier Spielen. "Die meist langen Bälle des TSV verteidigten wir gut. Wir spielten etwas variabler, kamen so auch einige Male in Tornähe", äußerte sich Kevin Jahns. Kurz vor der Halbzeit dann aber die kalte Dusche für die Gastgeber. Jan-Niklas Petereit zog von außen in Robben-Manier nach innen und schoss den Ball in den Winkel. "Sehr bitter für uns, da wir gut im Spiel waren. Wir machten da aber nach der Pause weiter und spielten geduldig", so der Harsefelder Coach.

Harsefeld kämpft und gewinnt

Die Hausherren belohnten sich. Nach einem schönen Steckpass von Marius Franz vollendete Benjamin Santjer zum 1:1. Auch am 2:1 war Franz beteiligt. Er konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Kai Eckhof verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1, sein erster Treffer in der 1. Kreisklasse. Nach einem Foul im Strafraum von Steffen Brandt bekamen die Gäste wenige Minuten vor dem Ende die große Chance zum Ausgleich, doch Zeino Saroukhan schoss den Elfmeter über das Tor. "Endlich wurden wir für unseren Einsatz belohnt und hatten mal das Spielglück auf unserer Seite, denn auch in der Nachspielzeit hatte Wiepenkathen aus dem Gewühl heraus noch einmal die Ausgleichsmöglichkeit", freute sich Jahns, der jetzt noch einmal hofft, doch noch die Klasse zu halten.

Schiedsrichter: Tom Siol

Tore: 0:1 Jan-Niklas Petereit (45.), 1:1 Benjamin Santjer (66.), 2:1 Kai Eckhof (77. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Zeino Saroukhan (TSV Wiepenkathen II) schießt Strafstoß über das Tor (87.).