Hoffnung für den Klassenerhalt: Rückkehr von Löwen-Duo in Sicht

Morris Schröter und Raphael Schifferl arbeiten fleißig an einer Rückkehr. Die beiden Profis des TSV 1860 stehen wieder mit Ball auf dem Platz.

München – Gute Nachrichten für alle, die es mit dem TSV 1860 München halten. Die verletzungsbedingt ausgefallenen Morris Schröter und Raphael Schifferl stehen wieder auf dem Trainingsplatz und absolvierten die erste Einheit mit Ball. Möglicherweise spielt das Comeback der Löwen-Profis eine Rolle in Patrick Glöckners Plan im Kampf um den Klassenerhalt.

Morris Schröter fehlt dem TSV 1860 seit seiner Verletzung beim 2:1-Erfolg bei Viktoria Köln Anfang Februar. Dem 29-Jährigen drohte sogar das Saisonaus, da die Bänder im Knie betroffen waren. Offenbar ist die Diagnose nun doch nicht so schlimm, wie anfangs befürchtet, denn Schröter stand am Dienstag in voller Trainingsmontur wieder auf dem Rasen.

Auch Teamkollege Raphael Schifferl war nach langer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Der Österreicher war seit Mitte Dezember zum Zuschauen verdammt. Seitdem er einen Schlag auf den Knöchel im Training abbekommen hatte, laborierte der Verteidiger an einer hartnäckigen Blessur. Zwischenzeitlich sah es danach aus, dass Schifferl früher zurückkehren konnte, doch ein Rückschlag bremste seine schnellere Genesung aus.