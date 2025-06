Hoffnung für den Amateurfußball im Kreis MG-Viersen

Zur Winterpause befand sich der Amateurfußball im Kreis Mönchengladbach-Viersen in einer mittelschweren Krise – sowohl gefühlt als auch tabellarisch. In der Bezirksliga standen die Red Stars abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, mit nur wenigen Punkten mehr war die Sportvereinigung Odenkirchen, eigentlich als Aufsteiger mit Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet, Vorletzte.

Für den Nachbarkreis Kempen-Krefeld hielt TuRa Brüggen die Fahnen hoch, war zwischenzeitlich auf Meisterkurs und beendete eine wilde Saison auf Platz drei. In der Bezirksliga Gruppe 4 hingegen, in der auch einigeKrefelder Kreisvertreter spielen, lief es ähnlich mies wie in Gladbach. Der TSV Bockum (14. nach der Saison) rettete sich über die Entscheidungsrunde zum Klassenerhalt, der punktgleiche VfB Uerdingen verlor die Abstiegsrelegation deutlich und tritt kommende Saison wieder in der Kreisliga A an.

Der Blick in die Landesliga offenbart eine durchwachsene Spielzeit für die hiesigen Vereine. Bis auf den ASV Süchteln kämpften alle Vertreter aus den Kreisen MG-Viersen und Kempen-Krefeld um den Abstieg. Amern und Mennrath hielten nur knapp die Klasse, Dilkrath und durch den sportlichen Rückzug auch der 1. FC Viersen traten den Gang runter in die Bezirksliga an.

Auch in der Oberliga sind unterm Strich wenige gute Nachrichten zu vermelden. Einen Gladbacher Oberligisten gibt es seit dem Abstieg des 1. FC Mönchengladbach im Jahr 2022 nicht mehr, und aus dem Nachbarkreis hat nur ein Verein erfolgreich performt: SC St. Tönis wurde Vierter, Union Nettetal stieg sportlich als Tabellen-15. nach sieben Jahren in der Oberliga wieder in die Landesliga ab.

Sicher gab es für die Fußballfans aus dem Kreis insgesamt wenig zu lachen diese Saison. Zumindest wenn man nicht Anhänger einer der Kreisliga A-Vereine war. „Es war keine absolute Katastrophensaison, aber ein paar Schrammen gab es schon. Und es gab wenig Grund zum Jubeln“, sagt auch Fußballkreis-Vorsitzender Tim Stettner. Ein fünfter Platz in der Bezirksliga und ein Sechster in der Landesliga seien die besten Ergebnisse aus Kreis-Sicht. In der Bezirksliga ist das ein gewisser Abstieg, spielten doch in den zwei Saisons zuvor sowohl Neuwerk als auch Wickrath beide jeweils in den Top drei mit. Und in der Landesliga spielte in den Vorjahren nicht nur Süchteln, sondern auch der 1. FC Viersen stets eine gute Rolle.

Viersen ein Wermutstropfen

Der wurde in dieser Saison aber auch wirklich zum Sorgenkind: „Der Rückzug des 1. FC Viersen ist ein Wermutstropfen. Es ist eine schwierige Entwicklung. Es hatte sich aber zum Saisonbeginn angedeutet, dass es kein einfaches Jahr wird“, so Stettner. Und die Konsolidierung des Traditionsvereins ist immer noch im Prozess, bei den Kaderzusammenstellungen der ersten und zweiten Mannschaft ist derzeit noch vieles offen.

Stettner weist aber auch auf die nüchterne Tatsache hin, dass der Fußballkreis auf Verbandsebene schon länger nicht mehr gewohnt sei, einen Aufstieg zu feiern. Den gab es zuletzt mit dem 1. FC Mönchengladbach, der nach der Corona-Saison 2019/20 in die Oberliga aufstieg. Und der bisher letzte Landesliga-Aufstieg gelang den Viersenern ebenfalls in der abgebrochenen Corona-Spielzeit. Einen neidischen Blick auf den Nachbarkreis Neuss-Grevenbroich (drei Aufsteiger aus Bezirks- und Landesliga) kann man sich da kaum verkneifen.

Einfach nur ein Jahr zum Vergessen oder vielleicht sogar ein weiterer Schritt des sportlichen Abstiegs des Amateurfußballs in der Region? Nein, denn es gibt auch freudige Nachrichten. Nachdem es in der Winterpause noch düster aussah, bekamen viele Kreisvertreter in der Rückrunde noch die Kurve. „Der letzte Eindruck entscheidet. Wenn man sich die Rückrundentabelle ansieht, sieht es anders aus. Und daraus ist Dynamik entstanden“, sagt Stettner. Odenkirchen hielt noch die Klasse, auch der 1. FC Mönchengladbach sprang dem Abstieg noch im letzten Moment von der Schippe. Beide dürften diesmal stärker gewappnet in die neue Saison gehen. Mennrath spielte eine tolle Rückserie und hielt letztlich souverän die Klasse.

So ging es derweil auch Kreisnachbar und Landesliga-Konkurrent VSF Amern. Sogar Oberligist Nettetal holte in der Rückrunde noch fünf Siege (drei in der Hinrunde) und hätte beinahe noch die Klasse gehalten. Diese Moral der regionalen Vereine sollte Mut für die neue Saison geben.

Und: Rechnerisch wird die Bezirksliga aus Sicht des Kreises MG-Viersen sogar einen Verein dazubekommen. Denn mit den Red Stars musste zwar ein Verein absteigen, doch kommen mit Türkiyemspor und SV Lürrip dafür zwei sehr interessante Vertreter von unten hoch. Und je nach Gruppeneinteilung könnte von oben der 1. FC Viersen dazu stoßen, dazu kommt wohl Dilkrath aus dem Krefelder Kreis. Die Region wird in der neuen Bezirksliga also ein starkes Bild abgeben – und die Fans mit mehr Derbys als zuvor beglücken.