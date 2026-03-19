Hoffnung, dass die Talente Biebrich treu bleiben Bald will der FV 02 einen Großteil des Kaders zusammenhaben von Stephan Neumann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich muss am Wochenende gegen Ederbergland ran. – Foto: Willi Roth

Biebrich. Stabil und gallig bleiben, weitere Dreier einfahren (Sa., 17.30 Uhr) geht es gegen Ederbergland) und bis Mitte April „70 bis 80 Prozent des Kaders für die nächste Runde“ zusammenhaben, das sind laut Chefcoach Nazir Saridogan die nächsten Etappenziele.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Verbunden mit der Hoffnung, dass Eigengewächse, die sich zu Stützen entwickelt haben - Tim Emmel hat beispielsweise 58 Verbandsliga-Einsätze angesammelt - oder solche, die die Chancen dazu haben, auch nächste Runde „ihr Potenzial in Biebrich entfalten“, sagt Saridogan auch für den Fall, dass es 2026/27 in der Verbandsliga weitergeht. Mit starkem Kader ginge dann der Blick in Richtung Platz eins und zwei.

Sa., 21.03.2026, 17:30 Uhr FV Biebrich FV Biebrich FC Ederbergland Ederbergland 17:30 live PUSH