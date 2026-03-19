 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Hoffnung, dass die Talente Biebrich treu bleiben

Bald will der FV 02 einen Großteil des Kaders zusammenhaben

von Stephan Neumann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der FV Biebrich muss am Wochenende gegen Ederbergland ran.
Der FV Biebrich muss am Wochenende gegen Ederbergland ran. – Foto: Willi Roth

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Biebrich. Stabil und gallig bleiben, weitere Dreier einfahren (Sa., 17.30 Uhr) geht es gegen Ederbergland) und bis Mitte April „70 bis 80 Prozent des Kaders für die nächste Runde“ zusammenhaben, das sind laut Chefcoach Nazir Saridogan die nächsten Etappenziele.

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Verbunden mit der Hoffnung, dass Eigengewächse, die sich zu Stützen entwickelt haben - Tim Emmel hat beispielsweise 58 Verbandsliga-Einsätze angesammelt - oder solche, die die Chancen dazu haben, auch nächste Runde „ihr Potenzial in Biebrich entfalten“, sagt Saridogan auch für den Fall, dass es 2026/27 in der Verbandsliga weitergeht. Mit starkem Kader ginge dann der Blick in Richtung Platz eins und zwei.

Sa., 21.03.2026, 17:30 Uhr
FV Biebrich
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FC Ederbergland
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17:30live

Im Fall von Fluktuation müsse man bodenständigere Ziele angehen, lässt der Coach anklingen. Ungeachtet der Sieben-Punkte-Kluft zu Rang drei schreibt Saridogan das Thema Aufstieg für diese Runde nicht ab.