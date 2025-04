Hoffnung bei FCS-Frauen schwindet

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken schwinden diue Hoffnungen auf den Meistertitel und den damit verbundenen Zweitliga-Aufstieg. Nach der 1:2 (0:2)-Niederlage beim SC 13 Bad Neuenahr hat das Team von Trainer Taifour Diane nur noch theoretische Chancen, zumal sich Spitzenreiter 1., FSV Mainz 05 bei der SV Elversberg mit 5:0 (1:0) durchsetzen konnte. Marisol Naomi Alicia Kröncke (45. + 3.) sowie Celine Dickopf (45. + 4.) trafen unmittelbar vor der Pause für die Gastgeberinnen. "Wir sind alle enttäuscht, wir haben in der zweiten Halbzeit besser gespielt und verdient den Anschluß erreicht. Aber die Nachspielzeit der ersten Hälfte hat uns den Punktgewinn gekostet. Wir haben eine Chance zur Führung, treten in der Rückwärtsbewegung auf den Ball, Bad Neuenahr reagiert am Schnellsten und sie kommen aus dem Nichts zum 1:0. Dann verlieren wir nach dem Anstoß direkt den Ball, es kommt zum Eckstoß und auch der war drin. Wir waren aber auch nicht so gut in der ersten Hälfte. Das wurde dann besser und Nora Clausen konnte kurz nach ihrer Einwechslung anschließen", schilderte Trainer Taifour Diane den Spielverlauf. 22 Minuten waren da noch zu spielen, aber der Gast kam nicht mehr zum Ausgleich. "Wir müssen außer dem Sechs-Punkte-Rückstand wegen des schlechteren Torverhältnisses noch einen weiteren Punkt gut machen. Es sind noch fünf Spiele, wir werden weiter alles versuchen", will er die letzte Hoffnung noch nicht aufgeen.