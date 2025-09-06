Hoffnung auf Klassenerhalt keimt Verlinkte Inhalte Brandenburgliga 01/02 Hennigsdorf Fredersdorf

Märkische Oderzeitung, 13. Mai 2002 (tack): Endlich, endlich ! Mit dem 2 : 0 über den FC Hennigsdorf holte sich die TSG Fredersdorf-Vogelsdorf nicht nur den ersten Rückrundensieg, sondern auch wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dabei gelang dem Team um Spielertrainer Thomas Lindner eine eindrucksvolle Revanche für die 2 : 10 Hinrundenklatsche. Großen Anteil hatte daran Torhüter Erik Walther, der in der Schlussphase bravourös das Aufbäumen der Gäste abfing. Die Gastgeber begannen konzentriert. Schon nach sechs Spielminuten war Hennigsdorfs Keeper Daniel Krüger das erste mal geschlagen. Den Kopfball von Michael Jede holte aber noch Abwehrspieler Olaf Nabe von der Torlinie. Bei Daniel Soßmanns Schuss (9. min.) konnte sich der Schlussmann selbst auszeichnen.

Die Partie wurde von Blitz und Donner bei strömenden Regen in der folgenden Viertelstunde begleitet. Nach dem Gewitterende schlug Fredersdorf-Vogelsdorfs Utz Reincke wie der Blitz ein. Sein Freistoß von halbrechts wurde zwar zunächst von der Gäste-Mauer abgeblockt, doch Fredersdorfs Raphael Lätsch lenkte das Leder wieder zum Schützen zurück, der sofort zum 1 : 0 einschoss. Auch nach dem Rückstand wachte der Tabellenfünfte nicht auf. Rot-Weiß startete weitere Angriffe, wobei sogar die Manndecker Jede und Marcus Lau sich mit einschalteten. Der antrittsschnelle Lau setzte sich auf der linken Seite durch. Seine präzise Flanke in die Spitze nahm der einlaufende Lindner gekonnt auf und lupfte das Leder über Torwart Krüger hinweg zum 2 : 0 ins Tor.