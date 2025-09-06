Hoffnung auf Klassenerhalt keimt

Märkische Oderzeitung, 13. Mai 2002 (tack): Endlich, endlich ! Mit dem 2 : 0 über den FC Hennigsdorf holte sich die TSG Fredersdorf-Vogelsdorf nicht nur den ersten Rückrundensieg, sondern auch wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dabei gelang dem Team um Spielertrainer Thomas Lindner eine eindrucksvolle Revanche für die 2 : 10 Hinrundenklatsche. Großen Anteil hatte daran Torhüter Erik Walther, der in der Schlussphase bravourös das Aufbäumen der Gäste abfing.
Die Gastgeber begannen konzentriert. Schon nach sechs Spielminuten war Hennigsdorfs Keeper Daniel Krüger das erste mal geschlagen. Den Kopfball von Michael Jede holte aber noch Abwehrspieler Olaf Nabe von der Torlinie. Bei Daniel Soßmanns Schuss (9. min.) konnte sich der Schlussmann selbst auszeichnen.
Die Partie wurde von Blitz und Donner bei strömenden Regen in der folgenden Viertelstunde begleitet. Nach dem Gewitterende schlug Fredersdorf-Vogelsdorfs Utz Reincke wie der Blitz ein. Sein Freistoß von halbrechts wurde zwar zunächst von der Gäste-Mauer abgeblockt, doch Fredersdorfs Raphael Lätsch lenkte das Leder wieder zum Schützen zurück, der sofort zum 1 : 0 einschoss.
Auch nach dem Rückstand wachte der Tabellenfünfte nicht auf. Rot-Weiß startete weitere Angriffe, wobei sogar die Manndecker Jede und Marcus Lau sich mit einschalteten. Der antrittsschnelle Lau setzte sich auf der linken Seite durch. Seine präzise Flanke in die Spitze nahm der einlaufende Lindner gekonnt auf und lupfte das Leder über Torwart Krüger hinweg zum 2 : 0 ins Tor.
In Halbzeit zwei bekam auch TSG-Torwart Walther zu tun. Mit einem Freistoß von Stefan Bertram wurde er zunächst warm geschossen (46.). Die Lindner-Elf ließ sich mehr nach hinten zurückfallen. Doch dabei selbst erlangte Konter brachten nichts ein. Fredersdorf-Vogelsdorfs Patrick Kayser gelang mit vollem Risiko in den Hennigsdorfer Strafraum und deren Keeper verhinderte stürzend mit gestreckten Beinen nach vorn einen weiteren Treffer. Kayser musste mit aufgeschlagenem Schienbein aus dem Spiel, aber ein Foul-Elfmeter wurde vom Schiedsrichter nicht gegeben. Im Gegenteil erhielten die Gäste einen Freistoß ? (55.)
In den letzten Spielminuten wurden Konditionsmängel bei den Platzherren offensichtlich. Doch Torwart Walther war bei einem Torschuss von Bertram und einem Kopfball von Dejan Kljaic auf sein Tor mit glänzenden Paraden zur Stelle und hielt die drei Punkte fest.