Jahresfinale: Nach der Niederlage gegen Bornheim strebt RW Darmstadt (links Perry Guylian Mokam, rechts Leon Lerch) im letzten Liga-Spiel des Jahres ein Erfolgserlebnis an. Foto: Peter Henrich

Hoffnung auf einen positiven Abschluss für Rot-Weiß und SG RW Darmstadt und Langstadt streben am letzten Spieltag des Jahres Erfolgserlebnis an +++ FCA Darmstadt schon in der Winterpause Verlinkte Inhalte VL Hessen Süd SG Langstadt/Babenhausen RW Frankfurt RW Darmstadt SG Bornheim

Darmstadt. Mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen. Das haben sich RW Darmstadt und die SG Langstadt/Babenhausen für den letzten Spieltag des Jahres in der Verbandsliga zum Ziel gesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der FCA Darmstadt ist unterdessen bereits in der Winterpause. In Absprache mit Gegner SV Unter-Flockenbach und dem Klassenleiter wurde die für diesen Samstag geplante Partie wegen der schwierigen Platzverhältnisse in Arheilgen abgesagt – das Spiel soll im Februar nachgeholt werden. „Darauf haben wir uns mit Unter-Flockenbach geeinigt. Wir sind damit in der Winterpause“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann. Denn auch die für Donnerstag angesetzte Viertelfinal-Begegnung im Kreispokal der Arheilger beim A-Ligisten TSG Wixhausen wurde verlegt. Neuer Termin ist der 5. März 2026.

Auch wenn keine Spiele mehr anstehen, heißt es nicht, dass es beim FCA ruhige Wochen in der Pause geben wird. Vielmehr soll geklärt werden, wie es weitergeht – etwa, ob das Team des Schlusslichts (bisher nur fünf Punkte) verstärkt wird, um im Kampf um den Klassenerhalt angreifen zu können. „Spätestens im Januar wird es Gespräche über die Zukunft geben, was beim FCA künftig passieren soll und wird“, erklärte Bergemann. So., 30.11.2025, 14:30 Uhr Rot-Weiß Frankfurt RW Frankfurt Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt 14:30 PUSH

Die 2:3-Niederlage zuletzt gegen Bornheim hatte den Darmstädtern zugesetzt. „Es ist schon ein ziemliches Brett, das zu verarbeiten“, sagt Trainer Dominik Lohrer. Das Selbstvertrauen scheint gelitten zu haben in den vergangenen Wochen beim Team aus der Heimstättensiedlung, das über Wochen Tabellenführer war – auch dank eines 6:0-Erfolges im Hinspiel. Doch die Dominanz ist weg. „Es ist schwer zu greifen. Zum Beispiel fallen die Gegentore viel zu leicht“, so Lohrer weiter: „Es ist schon extrem und wäre echt schade.“ Er meint damit die Tabelle, in der die Darmstädter - bei für sie unglücklichem Verlauf der Spiele - ins Mittelfeld zurückfallen können. Schließlich sind sie selbst beim aktuellen Spitzenreiter gefordert. Trotz alledem wollen die Darmstädter den ersten Saisonabschnitt positiv abschließen. „Dafür müssen wir die richtige Mentalität zeigen“, fordert Lohrer. Ein Sieg in Frankfurt wäre zudem der beste Weg, die Niederlage gegen Bornheim zu verarbeiten.