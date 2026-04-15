Hoffnung auf die Wende: Türkspor Neckarsulm gastiert in Bissingen

Die sportliche Situation für Türkspor Neckarsulm hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt. Seit sieben Partien wartet der Aufsteiger nun schon auf ein Erfolgserlebnis, was zu einem Abrutschen auf den 16. Tabellenplatz mit 27 Punkten geführt hat. Das rettende Ufer ist zwar noch in Sichtweite, doch der Druck wächst stetig. Das kommende Duell beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der mit 20 Punkten auf Rang 17 liegt, ist somit ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.

Die Erinnerungen an das vergangene Wochenende wiegen schwer. Gegen den FC Nöttingen setzte es eine deutliche 1:4-Heimniederlage vor 120 Zuschauern. Früh geriet Türkspor durch Treffer von Benedikt Fassler (4.) und einen Doppelpack von Tasos Leonidis (16./31.) mit 0:3 in Rückstand. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer von Cristian Gilés Sanchez in der 37. Minute noch einmal Hoffnung auf, doch auch die personellen Wechsel änderten nichts am Ausgang. In der 90. Minute besiegelte Albin Sahiti den Endstand. Nun gilt es, die Fehler aufzuarbeiten.

Erinnerungen an den Gala-Auftritt im Hinspiel

Ein Blick zurück auf das Hinspiel dient in dieser schwierigen Phase als emotionaler Anker. Damals triumphierte Türkspor Neckarsulm vor 200 Zuschauern mit 3:1 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Es war die große Show des Cristian Gilés Sanchez, der die gegnerische Abwehr fast im Alleingang zerlegte. Mit einem Dreierpack (14., 18. und 77. Minute) sorgte er für eine komfortable 3:0-Führung, ehe Max Stumm in der 79. Minute lediglich noch Ergebniskosmetik für die Bissinger betreiben konnte. Diese Effektivität vor dem Tor und die defensive Stabilität von damals sind genau die Tugenden, die am Freitagabend erneut gefragt sind, um die sieben Spiele währende Durststrecke endlich zu beenden.

Ein Flutlichtspiel als letzte Chance zur Korrektur

Die Begegnung am Freitag um 19 Uhr in Bissingen ist mehr als nur ein gewöhnlicher Spieltag. Es ist die Chance für Türkspor Neckarsulm, ein deutliches Signal an die Konkurrenz zu senden. Die Mannschaft muss beweisen, dass sie der psychischen Belastung des Abstiegskampfes gewachsen ist. In einer Liga, in der Nuancen entscheiden, könnte ein Erfolgserlebnis gegen einen direkten Konkurrenten die Initialzündung für den Endspurt der Saison sein. Die Fans erwarten eine Reaktion auf die jüngsten Enttäuschungen, um den Traum vom Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg am Leben zu erhalten.