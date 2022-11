Hoffmann und de Wijs könnten bei der U23 aushelfen Regionalliga West: Fortuna Düsseldorfs U23 kann wohl auf Profi-Unterstützung gegen Ahlen setzen.

Zum ersten Mal seit längerer Zeit hatte U23-Trainer Nico Michaty wieder die Möglichkeit, sich ein Spiel des Zweitliga-Teams im Stadion anzusehen, und die nutzte er gegen den 1. FC Kaiserslautern. Denn der 49-Jährige tritt mit der U23 erst am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) gegen Rot Weiss Ahlen an. Keine Parallelansetzung – das gab es in dieser Saison selten. Michaty war in der Arena, um früh zu erfahren, welche Akteure aus dem Profikader seine Elf im wichtigen Duell mit Ahlen unterstützen können. Ohnehin könnte die personell arg gebeutelte U23 von der am Wochenende beginnenden WM-Pause in der Zweiten Liga profitieren. Schließlich ist die Michaty-Elf noch bis Dezember gefordert. Ein Überblick, wer definitiv zurückkehrt und wer Spielpraxis in der U23 sammeln könnte:



Adam Bodzek Der Routinier ist mangels Alternativen überraschend in den Profikader zurückgekehrt, obwohl er seit Saisonbeginn eigentlich die Führungsrolle in der U23 innehat. Falls Bodzek gegen Kaiserslautern nur kurz oder überhaupt nicht zum Einsatz kommt, steht er tags darauf gegen Ahlen in der Startelf. Anschließend zählt der Ex-Kapitän wieder fest zum Aufgebot der U23.



Marcel Mansfeld Der U23-Stürmer stand mit Ausnahme der Partie gegen Nürnberg zuletzt stets im Profikader und kam zu drei Kurzeinsätzen in der Zweiten Liga. Nach der Partie gegen Kaiserslautern wird auch Mansfeld zur U23 zurückkehren. Ob schon gegen Ahlen oder erst eine Woche später in Wattenscheid, entscheidet sich wie im Fall von Bodzek am Freitagabend je nach Einsatzzeit.



Andre Hoffmann Der Kapitän der Profis ist nach einer langwierigen Muskelverletzung im Oberschenkel zurück, gegen St. Pauli stand er in der Schlussminute sogar schon wieder auf dem Feld. Im Vollbesitz seiner Kräfte ist der 29-Jährige dennoch nicht. Deshalb scheint es durchaus denkbar, dass Hoffmann die WM-Pause nutzt, um Spielpraxis in der U23 zu sammeln.



Jordy de Wijs Der Niederländer laboriert weiterhin an den Folgen eines Rippenbruchs, befindet sich aber schon wieder im Aufbautraining. Mit einem Comeback ist in unmittelbarer Zukunft zwar nicht zu rechnen, vielleicht wird de Wijs allerdings doch eine Alternative für die U23.



Benjamin Böckle Auch der Linksverteidiger, der in dieser Saison schon drei Spiele für die U23 absolviert hat, kommt wie Hoffmann aus einer längeren Muskelverletzung. Böckle könnte deshalb noch einige weitere Partien für die Michaty-Elf absolvieren, um seinen Rhythmus wiederzufinden.



Kwadwo Baah Der Leihspieler vom FC Watford konnte sich bei den Profis noch nicht durchsetzen. Gut möglich, dass Fortuna ihm die Gelegenheit gibt, sich in der Regionalliga unter Beweis zu stellen.



Nana Ampomah Eine Partie hat der 26-Jährige in dieser Saison absolviert: Beim 3:1-Sieg der U23 gegen Lippstadt war er der überragende Akteur auf dem Platz. Er ist verletzungsfrei ein Kandidat für einen Einsatz in der U23.