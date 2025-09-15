Hoffmann: „Es fühlt sich komisch an – wir hätten mehr verdient gehabt“

Eintracht Braunschweig hat am fünften Spieltag der 2. Bundesliga eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Beim SV Darmstadt 98 unterlag die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus trotz starker Leistung und eigener Führung mit 1:2 (1:0). In einem umkämpften Spiel brachte Mehmet Can Aydin die Löwen nach 21 Minuten in Front. Nach dem Ausgleich durch Lidberg (62.) entschied ein später Freistoß von Matej Maglica die Partie zu Gunsten der Lilien – nur Sekunden nach der Roten Karte gegen Eintracht-Kapitän Sven Köhler (85.).

Dabei hatte Braunschweig über weite Strecken am Böllenfalltor nicht nur mit- sondern phasenweise auch überlegen gespielt. „Ich finde, dass wir heute mehr verdient hätten, mindestens den Punkt“, sagte Torhüter Ron-Thorben Hoffmann nach Abpfiff. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft. Insgesamt ist es richtig bitter, dass du hier mit leeren Händen nach Hause gehst.“

Nach einem eher abwartenden Beginn beider Teams war es Mehmet Can Aydin, der mit einem satten Abschluss von der Strafraumgrenze zur Führung traf (21.). Ein Doppelpass mit Heußer ebnete den Weg, sein Schuss rutschte etwas glücklich durch, fand aber den Weg ins Netz. Es war Aydins erster Treffer im Eintracht-Trikot.

Trainer Heiner Backhaus hatte seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel auf einer zentralen Position verändert. Neuzugang Florian Flick gab direkt sein Startelfdebüt und rückte ins Mittelfeld, während Sven Köhler die Rolle in der Innenverteidigung übernahm – eine Umstellung, die bis kurz vor Schluss aufging.

„Wir haben das Spiel eigentlich über weite Strecken gut kontrolliert“, resümierte der Torschütze nach dem Spiel. „Auch in der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel früher zumachen können. Dass wir es mit zwei so ärgerlichen Gegentoren verlieren, tut weh.“

Kurz nach der Führung verpasste Gomez die Chance auf das mögliche 2:0, später scheiterte Yardimci am Außennetz. Zur Pause führten die Löwen verdient mit 1:0 – nicht glanzvoll, aber geschlossen und konzentriert.

Ausgleich bringt Darmstadt zurück – Köhler fliegt, Maglica trifft

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Darmstadt spürbar den Druck – laut Trainer Florian Kohfeldt auch durch taktische Anpassungen: „Zur Halbzeit haben wir umgestellt und dadurch mehr Kontrolle bekommen.“

Eintracht hätte dennoch fast erhöht: Chris Conteh scheiterte in der 48. Minute nach einem Konter aus spitzem Winkel an Darmstadts Torhüter Schuhen. Nur wenige Minuten später fiel auf der anderen Seite der Ausgleich – Hornby und Marseiler kombinierten sich durch, Isac Lidberg staubte zum 1:1 ab (62.).

Die Partie wurde nun zunehmend hektisch. Levente Szabó hatte aus der Distanz die erneute Führung auf dem Fuß (81.), auf der Gegenseite verhinderte Torwart Schuhen mit Glück ein Eigentor durch Mitspieler Vukotic.

Dann kam die spielentscheidende Szene: Nach einem langen Ball war Sven Köhler der letzte Mann und brachte Lidberg zu Fall – Schiedsrichter Lukas Benen zückte Rot (85.). Den fälligen Freistoß verwandelte Maglica mit einem wuchtigen Schuss – der Ball flog durch die Beine von Ehlers unhaltbar ins Netz (86.).

„Das Gegentor aus der Szene müssen wir besser klären“, erklärte Heiner Backhaus später. „Dass der Ball dann auch noch durch die Beine geht, ist natürlich sehr ärgerlich.“ Dennoch stellte der Trainer seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus: „Der Leistung meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Wir können viel Positives mitnehmen.“

Leere Hände nach großem Aufwand

Torhüter Hoffmann zeigte sich nach dem Schlusspfiff tief enttäuscht: „Die ersten Gefühle nach dem Spiel sind sehr leer gerade. Wir haben 90 Minuten lang Widerstand geleistet und vieles wegverteidigt. So ein Spiel zu verlieren, ist extrem ärgerlich.“

Auch Aydin haderte mit dem Ergebnis, fand aber lobende Worte für den Einsatz seiner Kollegen: „Es war schwer, Darmstadt über 90 Minuten vom eigenen Tor fernzuhalten. Aber wir haben das als Team gut gemacht. Der Freistoß war dann ein Nackenschlag.“

Trainer Kohfeldt zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams zwar nicht rundum zufrieden, sprach aber von einem nicht unverdienten Sieg: „Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gebracht. Der Gegner war sehr unangenehm zu bespielen. Aber wir hatten in manchen Situationen auch das nötige Glück.“

Ausblick

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen bleibt die Eintracht im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga. Am kommenden Samstag (13 Uhr) wartet mit der SV Elversberg der nächste Gegner im EINTRACHT-STADION – beim traditionellen Kinder- und Familienspieltag wollen die Löwen nicht nur für gute Stimmung sorgen, sondern vor allem zurück in die Erfolgsspur finden.

Tore: 0:1 Aydin (21.), 1:1 Lidberg (62.), 2:1 Maglica (86.)

SV Darmstadt: Schuhen (C) – Lopez (84. Papela), Pfeiffer, Lidberg (90.+3 Lakenmacher), Marseiler (72. Furukawa), Hornby (84. Maglica), Nürnberger (90.+3 Holland), Akiyama, Klefisch, Vukotic, Corredor

Eintracht Braunschweig: Hoffmann – Flick, Aydin, Yardimci (73. Szabó), Marie (83. Kaufmann), Ehlers, Di Michele Sánchez, Köhler (C), Heußer (66. Bell Bell), Conteh (83. Polter), Gómez

Gelbe Karten: Lidberg, Hornby / Bell Bell, Backhaus

Rote Karte: Köhler (85., Notbremse)

Schiedsrichter: Lukas Benen

Zuschauer: 15.000 im Merck-Stadion am Böllenfalltor