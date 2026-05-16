"Hoffentlich bleiben wir im Fahrstuhl" Kreisklasse A Sinsheim +++ Nach drei Abstiegen in Folge winkt dem TSV Steinsfurt der zweite Aufstieg hintereinander von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Steinsfurter (blau) befinden sich auf der Überholspur Richtung Kreisliga. – Foto: Brian Wirth

Mal kurz durchschnaufen und zwei Jahre in Folge einer Liga angehören ist anscheinend nicht drin beim TSV Steinsfurt. Nach dem beispiellosen Dreifach-Abstieg von der Landesliga in die Kreisklasse B binnen drei Jahren von 2022 bis 2025, schickt sich der Sinsheimer Stadtteilverein an, dieses Frühjahr zum zweiten Mal in Serie aufzusteigen und somit ab Sommer wieder Kreisligist zu sein.

"Hoffentlich bleiben wir im Fahrstuhl", schmunzelt Ben-Richard Prommer, der sich mit seiner Mannschaft seit mehreren Wochen auf die Relegation einstellen darf. Der Trainer des A-Klassen-Zweiten findet die Tabellenlage etwas kurios und sagt: "So viele Punkte Rückstand auf Ittlingen und zeitgleich so viele Punkte Vorsprung auf den Dritten sind echt verrückt." Dem Meister bescheinigt er eine, "super Runde, sie haben uns beim 7:0 die Grenzen aufgezeigt und ich bin echt gespannt, wie sie sich nächstes Jahr in der Kreisliga schlagen werden. In dieser Form traue ich ihnen jedenfalls einiges zu." Dass es dann erneut zu zwei Aufeinandertreffen mit der Elf von Trainer Michael Keitel kommt, ist das große Ziel in Steinsfurt. "Dafür müssen wir jetzt die Spannung aufrechterhalten, fleißig ins Training kommen und dort darf sich jeder für die Saisonverlängerung empfehlen", rät Prommer seinen Schützlingen nicht locker zu lassen, um sich am ersten Juni-Wochenende mit dem Aufstieg zu belohnen.

Gegen wen es dann um einen Kreisliga-Startplatz für 2026/27 geht, ist derzeit unmöglich zu tippen. Da die SG Kirchardt in der Landesliga vom Abstiegsplatz, über die Relegation bis zum sicheren Klassenerhalt noch alles erreichen kann, wirkt sich das unmittelbar auf die Kreisliga aus. Entweder wird es Anfang Juni der Dritt- oder der Vorletzte mit Steinsfurt aufnehmen müssen. "Rein interessehalber schaue ich mir regelmäßig alle Sinsheimer Fußballligen an", beschäftigt sich Prommer deshalb nicht sehr viel mehr mit der Kreisliga. Der Fokus liegt ohnehin auf der eigenen Leistung und der Vorfreude auf so eine Besonderheit, die ein Relegationsspiel regelmäßig mit sich bringt. Der Steinsfurter Spielertrainer kennt das aus mehrfacher Erfahrung. Mit dem TSV stieg er als Spieler 2017 mit einem Sieg über den SV Babstadt in die Kreisliga auf und im Jahr darauf scheiterten die Steinsfurter, damals unter Trainer Holm Hentschke, erst im Relegationsfinale an der FT Kirchheim, nachdem sie zuvor Srbija Mannheim in einem epischen Duell nach Elfmeterschießen in Dielheim bezwungen haben. "Gerade für unsere vielen jungen Spieler, die so ein Spiel das erste Mal erleben werden, freut es mich besonders", sagt der 33-Jährige weiter.