„Hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“ – Verletzung überschattet Hohenfurcher Rückrunden-Auftakt

Zum ersten Mal in dieser Saison steht bei Aufsteiger SV Hohenfurch die Null. In der 16. Partie der Kreisliga 2, gleichzeitig der ersten im Fußballjahr 2025, setzte sich die Mannschaft von Trainer Christopher Resch zuhause mit 2:0 (1:0) gegen den FC Eichenau durch. „Hochverdient“, sagte Resch mit einem Strahlen im Gesicht nach der klaren Angelegenheit gegen den Tabellenelften, gegen den der SVH das Hinspiel noch mit 1:5 verloren hatte.

„Die Jungs haben richtig gebrannt, das hat man gesehen“, lobte Resch den engagierten Auftritt seiner Mannen. „Trotz des holprigen Bodens haben sie gute Spielzüge gezeigt und hinten sind wir bis auf einmal sehr gut gestanden“, gab es für Resch keinen Anlass zur Kritik. Nur die Verletzung von Nico Prinzing, der kurz nach der Pause vom Platz musste, trübte die Siegesfreude bei den Hohenfurchern ein wenig. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist“, so Resch.

Dessen Team legte einen guten Start hin. Nach einem präzisen Pass in die Tiefe umkurvte Nico Schönfelder den Gästekeeper und schob zum 1:0 ein (9.). In der Folge bestimmten die Hausherren das Geschehen. Nico Bayer, Leonhard Grimm und Christoph Schratt vergaben gute Chancen auf das zweite Tor. Das hätte sich fast gerächt. Ein einziges Mal passte die SVH-Abwehr nicht auf, so dass Daniel Städler zum Abschluss kam. Hohenfurchs Keeper Simon Heubucher verhinderte mit einer starken Parade aber den Eichenauer Ausgleich (27.).