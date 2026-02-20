Hoffen auf eine Wiederholung Regionalliga Südwest +++ Das Derby im Hardtwald steht an von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

In der Vorrunde waren die Walldorfer (hier Felix Kendel) meist einen Schritt schneller als die Gäste aus Sandhausen. – Foto: Foto Pfeifer

Der 23. August 2025 hat schon jetzt seinen festen Platz in der Vereinschronik des FC-Astoria Walldorf. An diesem Tag siegte der Regionalligist im Lokalderby gegen den SV Sandhausen mit 4:0.

Eine Wiederholung am Samstag wäre eine große Überraschung, ausgeschlossen ist jedoch nichts. Die Walldorfer gastieren um 14 Uhr beim SVS, der nach 20 Spieltagen gerade einmal zwei Punkte mehr als die Elf aus der Astorstadt nachweist. Als Derby in der Regionalliga ist es aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Klubs eine extreme Besonderheit. Von Stadion zu Stadion sind es drei Kilometer mit dem Auto, wer sich auf einen Fußmarsch begeben möchte, muss nur 2,2 Kilometer weit laufen – das ist in einer halben Stunde locker zu schaffen.

"Wir haben schon überlegt mit dem Linienbus zu fahren, aber die Fahrtzeiten passen nicht ganz", scherzt Frank Fürniß. Der Sportliche Leiter des FCA hofft auf viele Walldorferinnen und Walldorfer, die die Mannschaft von Trainer Andreas Schön ins Stadion am Hardtwald begleiten. Er sagt: "Es wäre schön, wenn möglichst viele mitkommen und den passenden Rahmen zum Derby liefern." Rein sportlich traut der 55-Jährige dem SVS in dieser Runde noch Großes, sprich den Drittligaaufstieg, zu: "Sie haben sich nach ihren Anfangsschwierigkeiten gefangen und dann regelmäßig dreifach gepunktet", sagt Fürniß, der dem Ortsnachbarn die Rückkehr in den bezahlten Fußball mit einer kleinen Einschränkung gönnen würde, "Sandhausen darf gerne nach dem Derby eine Siegesserie starten."