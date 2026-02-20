Hoffen auf eine Wiederholung

Der 23. August 2025 hat schon jetzt seinen festen Platz in der Vereinschronik des FC-Astoria Walldorf. An diesem Tag siegte der Regionalligist im Lokalderby gegen den SV Sandhausen mit 4:0.
Eine Wiederholung am Samstag wäre eine große Überraschung, ausgeschlossen ist jedoch nichts. Die Walldorfer gastieren um 14 Uhr beim SVS, der nach 20 Spieltagen gerade einmal zwei Punkte mehr als die Elf aus der Astorstadt nachweist.
Als Derby in der Regionalliga ist es aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Klubs eine extreme Besonderheit. Von Stadion zu Stadion sind es drei Kilometer mit dem Auto, wer sich auf einen Fußmarsch begeben möchte, muss nur 2,2 Kilometer weit laufen – das ist in einer halben Stunde locker zu schaffen.
"Wir haben schon überlegt mit dem Linienbus zu fahren, aber die Fahrtzeiten passen nicht ganz", scherzt Frank Fürniß. Der Sportliche Leiter des FCA hofft auf viele Walldorferinnen und Walldorfer, die die Mannschaft von Trainer Andreas Schön ins Stadion am Hardtwald begleiten. Er sagt: "Es wäre schön, wenn möglichst viele mitkommen und den passenden Rahmen zum Derby liefern."
Rein sportlich traut der 55-Jährige dem SVS in dieser Runde noch Großes, sprich den Drittligaaufstieg, zu: "Sie haben sich nach ihren Anfangsschwierigkeiten gefangen und dann regelmäßig dreifach gepunktet", sagt Fürniß, der dem Ortsnachbarn die Rückkehr in den bezahlten Fußball mit einer kleinen Einschränkung gönnen würde, "Sandhausen darf gerne nach dem Derby eine Siegesserie starten."
Was die eigene Tabellenlage betrifft, gibt es zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, die aufzeigen, wie eng es in der vierhöchsten deutschen Spielklasse zugeht. Sollten aus der 3. Liga zwei Teams aus dem Südwesten absteigen, was aktuell keine unwahrscheinliche Möglichkeit ist, hätte der FCA nur fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Andererseits liegen die Walldorfer lediglich drei Zähler hinter dem Drittplatzierten 1. FSV Mainz 05 II.
Die Spieler beschäftigen sich mit derlei Rechenspielen weniger. "Das bringt ja auch nichts", erläutert Fürniß, der auf die Sichtweise der Kicker um Kapitän Marcel Carl verweist, "für sie gilt es einfach gesagt zu schauen wie sie das jeweilige nächste Spiel positiv gestalten können."
Die Form zum Ende der Vorbereitung, in der Generalprobe bei der Mainzer U23 gab es ein 1:1-Remis, stimmt. "Es war ausgeglichen gegen einen Kontrahenten, der in der Tabelle oben steht", zog Schön ein positives Fazit. Für den Walldorfer Trainer ist die Vorbereitung insgesamt, "ordentlich verlaufen, wobei die Verletzungen von Lennart Grimmer und Jacob Collmann uns naturgemäß stören." Beide Akteure müssen mehrere Wochen passen, Collmann vermutlich noch etwas länger, und schränken somit die Optionen des Trainerteams zum Punktspielstart etwas ein.
Dennoch ist Schön weit davon entfernt sich zu beschweren. Er lobt vielmehr den Eifer, mit dem seine Kicker zu Werke gehen und sagt: "Deshalb hat in Mainz auch jeder von den Kaderspielern eine Halbzeit die Chance bekommen, sich zu zeigen."