Hoffen auf die Überraschung – Kochelsee-Schiehdorf mit Außenseiterchancen im Kreispokal

KO-Duell für die Jungs aus Kochelsee. – Foto: Tamara Rabuser/FuPa

Eine Endrunde im Kreispokal zu erreichen, ist für ein Team aus der A-Klasse keinesfalls selbstverständlich. Beim FC Kochelsee-Schlehdorf hat es geklappt. Vergleichbar mit einem Semifinale fordert der FCKS heute (19 Uhr) auf der heimischen Anlage den SV Münsing heraus. Allerdings baut Andreas Matthäus zu großen Erwartungen vor: „Wenn wir rausfliegen, ist es nicht schlimm.“ Versuchen weiterzukommen, wollen seine Fußballer gegen den Kreisligisten dennoch. Den Matchplan füllt Matthäus mit allgemeingültigen Tugenden: „Gierig sein wie letzte Woche, mutig spielen, alles raushauen.“ Im Erfolgsfall winkt ein Stelldichein mit dem FC Penzberg.

Dennoch hat Matthäus schon mal den Fokus auf das erste Punktspiel in Oberammergau gelegt. Damit es heuer vielleicht mit der Rückkehr in die Kreisklasse klappt. Im Pokal muss er allerdings „mein ganzes Zentrum“ ersetzen. Sowohl Simon Wagner als auch Tobias Kießlinger und Julius Propst sind verhindert. „Ist eben so im Juli und August.“ So bietet sich dem Coach die Möglichkeit, andere Spieler zu testen. Exemplarisch nennt er Max Ryzinski und Vitus Huber. Froh ist Matthäus auch über Torwart Leopold Hofmann. „Er kommt immer besser, benötigt aber noch mehr Spielpraxis“, sagt der Coach über den Zugang aus Bad Heilbrunn.