Hoffen auf den Heimvorteil

Die Kirchardter (blau) sind in den letzten Wochen etwas in Schräglage geraten. – Foto: Alex Kölmel

Es stehen die letzten beiden Heimspiele für die beiden Sinsheimer Landesliga-Vertreter an. Wie so oft, gilt auch dann – es ist etwas drin. Aber nur, wenn selbst ein richtig guter Tag ansteht und gleichzeitig der Konkurrent vielleicht etwas ins Straucheln gerät. Für die SG Kirchardt bedeutet der Herbst nämlich das Pfeifen aus dem letzten Loch was die Kaderstärke betrifft. Bereits vergangene Woche hat SG-Trainer Denis Schwager davon gesprochen, sich irgendwie in die Winterpause zu retten und dann neue Kräfte zu sammeln. Am Sonntag stehen die Chancen auf einen Dreier zumindest laut Tabellenkonstellation alles andere als schlecht. Mit dem FC Türkspor Mannheim kommt ein Kontrahent, der nur unwesentlich höher rangiert. Anpfiff im Kettendwald ist um 15.30 Uhr.

Es dauerte mehr als nur einen Tag, bis der Ärger verraucht war. "Was der Schiedsrichter abgezogen hat, war eine bodenlose Frechheit", sagt Schwager zum vergangenen 3:3 gegen den VfB Gartenstadt. Einem Punktgewinn, der eigentlich positiv zu vermerken ist. Wäre da nicht das Auftreten den Unparteiischen gewesen, das den Kirchardter Trainer extrem geärgert hat. Er sagt weiter: "Es geht mir nicht um Fehlentscheidungen oder dergleichen, sondern ganz einfach um die Spielleitung an sich, die Art und Weise, wie er aufgetreten ist." Schwager selbst hatte bereits nach zwei Minuten die Gelbe Karte gesehen, da er eine Abseitsstellung reklamiert hatte.

"Am Ende hat fast jeder von uns Gelb gesehen und auch der Platzverweis für Dimi (Dimitrios Babanatsas) war völlig überzogen." Am Ende seien sogar die Schiedsrichter-Assistenten auf den SG-Coach zugekommen und haben sich laut ihm, "bei mir für ihren Schiri entschuldigt." Schwager schob hinterher: "Wer sich mit der Thematik etwas befasst und recherchiert, der sieht, dass der Schiri kein unbeschriebenes Blatt und in der Vergangenheit bereits aufgefallen ist." Nun gilt es zusätzlich zur angespannten personellen Lage auf den gesperrten Kapitän zu verzichten. Dennoch ist in Kirchardt die Zuversicht groß vor dem Heimspiel gegen Türkspor Mannheim. Der Trainer versichert: "Die Jungs sind unfassbar engagiert und hauen jetzt noch zweimal alles raus, bevor es in die Pause geht."