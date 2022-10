Die Eichelberger (blau) rechnen sich gegen Daisbach etwas aus am Sonntag. – Foto: Klaus Reischl

Hoffen auf das Ende der Welle Kreisklasse B1 Sinsheim +++ In Eichelberg fehlten zuletzt sechs Spieler wegen Corona +++ Am Sonntag gegen Daisbach soll die Kehrtwende gelingen

Der Frust saß tief am vergangenen Montag bei Marco Peixoto und seinem SV Eichelberg. Das lag aber weniger an der 0:3-Niederlage beim FV Landshausen, sondern eher daran, überhaupt auflaufen zu müssen. "Wir hatten in der Woche vor dem Spiel sechs Coronafälle innerhalb der Mannschaft und wollten das Spiel in Landshausen deswegen verlegen", sagt der Trainer.

Daraus wurde nichts. Eine Anfrage beim Verband brachte wie auch bei Peixotos Ex-Klub Landshausen nicht die erhoffte Antwort. "Die Vorgaben sehen vor, dass du antreten musst, wenn du 16 Spieler zur Verfügung hast, die geradeaus laufen können", klärt der 40-Jährige über die Corona-Regularien auf, "auf B-Klassen-Niveau ist das natürlich schwierig und in unserem Fall einfach unbefriedigend." Immerhin, nur ob das wirklich ein Vorteil gewesen ist sei mal dahingestellt, konnten sich vier der sechs an Corona erkrankten Spieler montagmorgens freitesten. Darunter auch der Trainer, der später für 15 Minuten mitkickte. Macht man einen Strich unter das erste Saisonviertel, sind sieben Punkte aus sieben Partien selbstverständlich weniger als das, was man sich in Eichelberg vorgestellt hat. Peixoto fasst zusammen: "Wir sind noch nicht in Schwung gekommen. Unterbrochen durch mehrere Urlauber konnten wir erst ab Mitte September einigermaßen vollzählig trainieren. Die vergangene Woche war mit den sechs Coronaerkrankten dann die Katastrophe schlechthin." Kurzfristig gilt die Hoffnung auf wenig Nachwehen der mannschaftsinternen Coronawelle. Abderrahmane Boutachmah, zentraler Mittelfeldspieler und einer der herausragenden Kicker des SV, hat ein halbes Jahr wegen Long Covid gefehlt. Abwehrchef Patrick Hausknecht hat vom Arzt eine Sportinvalidität diagnostiziert bekommen und Iliass Machkouris gebrochene Hand musste nach sechs Wochen nochmals operiert werden. Dem Coach bekommen diese Hiobsbotschaften verständlicherweise schlecht: "Der Fußballgott ist zurzeit nicht unser Freund. In den eineinhalb Jahren seit ich in Eichelberg bin, konnte ich nur ein einziges Mal mit der gewünschten Mannschaft auflaufen."