"Hoffen auf ausgeglichene Spitzengruppe, zu der wir gehören wollen"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Jörg Riedel über die intensive Vorbereitung, die Qualität der Neuzugänge und die Ambitionen des SV Grün-Weiß Brieselang in der Landesklasse West. Er erklärt, warum sein Team in dieser Saison weniger Schwankungen zeigen wird und welche Rolle Kapitän Eike Doht einnimmt.

Intensive Vorbereitung mit hoher Beteiligung Trainer Jörg Riedel zieht ein positives Fazit von der bisherigen Vorbereitung. „Ich bin zufrieden, es ist eine gute Beteiligung, sehr intensiv“, beschreibt er die Vorbereitung seines SV Grün-Weiß Brieselang. Besonders erfreulich: Die Neuzugänge fügten sich schnell in die Mannschaft ein. „Sie integrieren sich gut“, betont Riedel. Die Basis für einen erfolgreichen Saisonstart sei damit gelegt.

Jonas Buchholz soll im Angriff für Durchschlagskraft sorgen – „Er ist läuferisch stark, körperlich stark“. Yannik Hurtig kehrt nach einer Verletzung zurück und steht nun wieder im Mannschaftstraining. Der Offensivspieler ist laut Riedel „spielintelligent und torgefährlich“. Timm Maximilian Hytrek kommt mit Oberligaerfahrung vom SC Staaken und gilt als „flinker, intelligenter Außenbahnspieler“.

Erfahrene Verstärkungen aus Berlin Insgesamt fünf Neuzugänge stoßen in dieser Spielzeit zum Landesklasse-Team, alle mit Erfahrung aus höheren Ligen. Benni Sabanovic, „körperlich starker Innenverteidiger oder Sechser“, bringt Stabilität in die Defensive. Dorinell Wittstock, variabel als Innen- oder Außenverteidiger einsetzbar, überzeugt ebenfalls mit robuster Spielweise.

Junge Talente mit Zukunftsperspektive

Neben den erfahrenen Neuzugängen setzt Brieselang auch auf die Förderung junger Spieler. Franek Angelski und Philip Seidler, beide im Mittelfeld beheimatet, sollen behutsam aufgebaut werden. „Beide haben Zukunftsperspektive“, so Riedel. Damit stärkt der Verein nicht nur die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die langfristige Entwicklung des Kaders.

Keine weiteren Wechsel geplant

Auf dem Transfermarkt ist für den SV Grün-Weiß Brieselang vorerst Schluss. „Nein“, lautet Riedels klare Antwort auf die Frage nach weiteren Zugängen. Auch Abgänge stehen derzeit nicht im Raum. „Nein“, wiederholt der Trainer – ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader.

Mehr Breite, mehr Qualität

Riedel sieht sein Team deutlich besser als in der Vorsaison. „Wir sind in Breite und Qualität stärker aufgestellt als letzte Saison, sodass es weniger Auf und Abs als letztes Jahr geben sollte.“ Die fußballerischen Qualitäten und technischen Fähigkeiten seien „auf hohem Niveau“. Diese Mischung aus Stabilität und spielerischer Klasse soll den Ausschlag in einer umkämpften Liga geben.

Ambitionierte, aber realistische Zielsetzung

Das Saisonziel formuliert Riedel bewusst offen. „Wir hoffen auf eine ausgeglichene Spitzengruppe, zu der wir auch gehören wollen“, erklärt er. Wenn sich der große Wurf ergeben, würde man ihn nicht ausschlagen: „Sollte am Ende der Aufstieg stehen, würden wir das gern annehmen.“ Damit sendet Brieselang ein klares Signal: Der Verein will oben mitspielen, ohne sich unnötig unter Druck zu setzen.

Favoriten mit ‚Berg‘ im Namen

Auf die Frage nach den Meisterschaftsanwärtern antwortet Riedel: „Das sollten die sein, die schon vergangene Saison mit oben standen – alle mit Endung Berg: Perleberg, Babelsberg, Schenkenberg.“ Ergänzend rechnet er „vermutlich noch ein, zwei Überraschungsteams und uns“ zu den Kandidaten.

Kapitän mit Vorbildcharakter

Angeführt wird das Team erneut von Eike Doht. Für Riedel ist er eine unverzichtbare Figur: „Er ist eine Institution im Verein und in der Mannschaft, Führungsspieler, Mannschaftssprecher und Ansprechpartner für den Trainer.“ Dohts Erfahrung, Einsatzbereitschaft und kommunikative Stärke machen ihn zum idealen Bindeglied zwischen Team und Trainerstab.

Ausblick

Der SV Grün-Weiß Brieselang startet mit einer Mischung aus Erfahrung, technischer Qualität und jungen Talenten in die neue Saison der Landesklasse West. Eine intensive Vorbereitung, gezielte Verstärkungen und ein klarer Plan sollen dafür sorgen, dass die Mannschaft in der Spitzengruppe mitmischt – und vielleicht sogar ganz oben landet.