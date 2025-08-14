„Hoffen auf 1000 Zuschauer“ ‒ Schwaig empfängt 1860 II in der NGL-Arena

Die Löwen kommen! Auch wenn es die zweite Mannschaft des TSV 1860 München ist, die am Freitagabend um 19.30 Uhr in der NGL-Arena bei den Sportfreunden des FC Schwaig zu Gast ist – dieser Club zieht immer und hat überall seine Anhänger.

So gibt auch Schwaigs Fußballchef Wolfgang Lang zu, dass er schon „auf eine Zuschauerzahl Richtung 1000“ hofft. „Den Rasen haben wir nach der Regenschlacht gegen Ingolstadt einigermaßen hinbekommen, er sieht ganz gut aus, auch wenn einige Rasenfetzen nicht mehr auffindbar waren“, erzählt er. Die Jung-Löwen hat er in Kottern nach der Saisoneröffnungsfeier im Spiel gegen die Allgäuer beobachten können. „Kottern hat’s körperbetont versucht, aber die jungen Sechzger haben sich kurz geschüttelt und souverän 4:1 gewonnen.“

Manfred Paula, Leiter des 1860-NLZ

Beim BFV wird die Mannschaft als TSV 1860 II geführt, „für uns im Verein ist es die U21“, erklärt Manfred Paula, Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums. „Elf Spieler sind aus der U19 diese Saison aufgerückt, zwei sind verletzt, aber die anderen neun spielen regelmäßig“, erzählt der 60-Jährige, der selbst die UEFA-Pro-Trainerlizenz besitzt. Neben Kottern wurde zuletzt Gundelfingen 1:0 besiegt, das Heimspiel gegen Geretsried musste wegen Regens abgebrochen werden, in Heimstetten reichte es nur zu einem 1:1. Paula: „Wenn wir ins Spiel kommen, dann läuft es, aber manche Gegner schaffen es, uns auszubremsen.“ Zum Gegner: „Trainer Alper Kayabunar hat Schwaig beobachtet und mit seinem Team analysiert, man ist also vorbereitet.“

Mit dem Doppelabstieg der Löwen aus der 2. Liga in die Regionalliga 2017 musste die U21 in die Bayernliga runter. Vergangene Saison durfte sie als Zweiter nicht an der Aufstiegsrelegation teilnehmen, „weil der Verband zur 3. Liga zwei Klassen Abstand vorschreibt“ erklärt Paula. Lang traut ihnen diese Saison den Aufstieg zu. „Aber dann müssten die Löwen in die 2. Liga aufsteigen“, sagt der FCB-Fan.

FCS-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck gibt zu, „dass es ihm seine Mannschaft derzeit wirklich nicht so leicht rechtmachen kann“. Warum? „Spielt sie gut und verliert, ärgere ich mich und spielt sie schlecht und gewinnt, wie zuletzt beim 1:0 in Ismaning, bin ich auch wieder nicht zufrieden.“ Nach dem Montagstraining war Ismaning abgehakt, aber nicht für Fabio Groß. Der ist dort unglücklich gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Er wird genauso fehlen wie Bilal Ibrahim und der gesperrte Florian Pflügler. In Ismaning kam mit Lucian Schirbl der letzte der Youngster zum Einsatz und ihr Trainer „ist mit der Entwicklung der Burschen sehr zufrieden“.

„Wir müssen defensiv hellwach sein und auch versuchen, unser Spiel durchzubringen.“

FCS-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck

Donbeck zu den Junglöwen: „Ich erwarte eine top ausgebildete Mannschaft mit so vielen guten Fußballern, wie sie nur wenige Teams haben. Wir müssen defensiv hellwach sein und auch versuchen, unser Spiel durchzubringen.“ TIPP: 1:1