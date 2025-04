Hoffe, Sandhausen und der Waldhof

Die U19 des SV Waldhof Mannheim – Foto: bfv

Menzingen. Am vierten Finaltag der Junioren beim SV Menzingen gab es drei neue Pokalsieger. Die neuen Titelverteidiger heißen TSG Hoffenheim (C-Junioren), SV Sandhausen (B-Junioren) und SV Waldhof Mannheim 07 (A-Junioren).

Mit einer kleinen Verspätung startete der Finaltag der Junioren mit dem Spiel der C-Junioren Karlsruher SC gegen die TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig an die Begegnung ran. Von Minute eins an war das technisch hohe Niveau zu erkennen und beide Teams ließen wenig zu, sodass die erste Halbzeit torlos blieb. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen beide Teams mehr Risiko ein und so erzielte die TSG in der 39. Minute das erste Tor der Partie. Ein strammer Schuss aus dem rechten Halbfeld ins linke obere Tor-Eck. Doch in der 50. Minute gelang dem Karlsruher SC der Ausgleichstreffer und es wurde wieder spannend. Der TSG-Keeper bewahrte in der 55. Minute mit einer großartigen Parade die Führung. In der Nachspielzeit hatten beide Teams noch zwei starke Chancen, die aber nicht verwertet wurden. In der Verlängerung konnte keine Mannschaft das Spiel für sich entscheiden und mit Abpfiff des Schiedsrichters, ging es ins Elfmeterschießen, das die TSG für sich entschied. Auch Trainer Manuel Sanchez ist stolz auf seine Jungs: "Sehr intensives und spannendes Spiel, von beiden Mannschaften. Dennoch denke ich, dass wir uns den Sieg heute verdient haben. Unsere Jungs haben alles auf dem Platz gelassen und wir nehmen verdient den Pokal mit nach Hause." Zum ersten Mal konnte für den "Spieler des Spiels" abgestimmt werden und die Zuschauer kürten Luka Kelava, von der TSG Hoffenheim.

Die U15 der TSG Hoffenheim – Foto: bfv

Im zweiten Pokalfinale standen sich Karlsruher SC und der SV Sandhausen gegenüber. In einem kämpferisch starken Spiel machte der SV Sandhausen von Minute eins Druck auf die Jungs in blau. In der 16. Minute ging der SV Sandhausen durch einen Eckball in Führung und baute diese in der 28. Minute aus. Der KSC konterte schnell darauf und verkürzte auf 1:2. Lange blieb das Spiel ruhig und KSC versuchte durch die Ketten des SVS zu kommen. In der 75. Minute konnte der KSC eine kurze Unruhe um den 16er des Gegners nutzen und glich zum 2:2 aus. Keiner der beiden Teams konnte nochmal eine Chance nutzen und kurz darauf pfiff Marvin Hoffmann zur Verlängerung an. Trotz nochmal spannender 20 Minuten und guten Ideen auf beiden Seiten stand nach Abpfiff der Verlängerung noch kein Sieger fest. Das Finale der B-Junioren entschied der SV Sandhausen ebenfalls im 11-Meter schießen für sich. "Wir sind als Underdog ins Spiel gegangen und haben eine kleine Pokal-Sensation geschafft", sagt Dennis da Silva über die Partie. "Das hat den Jungs gutgetan und freut mich für mein Trainerteam. Ich denke das ist eine schöne Sache zum Saisonabschluss." Auch im Spiel der B-Jugend hatten die Zuschauer die Möglichkeit den "Spieler des Spiels" zu wählen. Die Wahl fiel auf Emilio Ambrosius vom Karlsruher SC.

Die U17 des SV Sandhausen – Foto: bfv