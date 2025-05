„Hoffe, dass ich so was noch mal erleben darf“: TSV 1860 feiert 60 Jahre Wembley-Finale

Die kickenden Zeitzeugen und Europapokal-Helden Bernd Patzke, Fredi Heiß und Hansi Reich. – Foto: Sampics

Ein verlorenes Europacup-Finale, das nachwirkt. 60 Jahre nach Wembley ließen die Löwen ihre alten Helden hochleben – ein gelungener Nostalgie-Abend in der Alm.

München – Im Heimspiel gegen Aue am Samstag entscheidet sich, wo der TSV 1860 seine siebte Saison in der 3. Liga beenden wird – im günstigsten Fall auf einem einstelligen Tabellenplatz. Gesungen und gefeiert wurde am Mittwochabend trotzdem, aber das hat mit einem Tag im Mai zu tun, der 60 Jahre zurückliegt: mit dem 19. Mai 1965, als die Löwen als zweite deutsche Mannschaft (nach Eintracht Frankfurt) ein Europapokalfinale bestritten. Abteilung Vereinsgeschichte des TSV 1860 erinnert an das Europapokalfinale in Wembley

Auch das Trio René Vollath, Soichiro Kozuki und Dickson Abiama (v.l.) aus der aktuellen Mannschaft amüsierte sich beim Wembley-Abend. – Foto: Sampics

Kabarettistin Claudia Pichler mit 1860-Idol Bernd Patzke, der im verlorenen Europapokalfinale von 1965 verletzt gefehlt hatte. – Foto: Sampics

Wembley, West Ham United – schon diese Stichwörter reichen, um tiefblauen Löwen einen wohligen Schauer über den Rücken zu jagen. Die Abteilung Vereinsgeschichte um Thomas Bohlender hat der 1860-Familie schon viele nostalgische Momente beschert, vom Jubiläumsband bis zum Panini-Album – und am Mittwoch auch einen Abend, an dem an das das Highlight erinnert wurde, das den 60er-Mythos begründet - stilecht mit kickenden Zeitzeugen (Fredi Heiß, Hansi Reich, Bernd Patzke), mit Fans von damals vor allem mit gut gehütetem Audio- und Filmmaterial: Radiokommentar des legendären Herbert Zimmermann, Originalausschnitte des BBC – und zwischendurch immer wieder einer der alten Helden auf der Bühne, charmant-bairisch befragt von Bohlender und Kabarettistin Claudia Pichler..

Die Sechzger-Alm stand am Mittwochabend ganz im Zeichen des Europapokal-Endspiels von 1965. – Foto: Sampics

Thomas Bohlender von der Abteilung Vereinshistorie, hier mit 60er-Jahre-Held Hansi Reich und einem Fan. – Foto: Sampics