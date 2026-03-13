„Hoffe, dass es wieder so eng wird" – Karlsfeld trifft auf FCU

Nach Roter Karte gesperrt: Denis Yilmaz fehlt der Eintracht heute. – Foto: Habschied

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld sind zu Gast in Unterföhring. Dort soll Zählbares herausspringen im Kampf um den Klassenerhalt.

Vor einer Woche gelang gegen das Topteam der lang ersehnte Befreiungsschlag. 3:1 hieß es am Ende – und das, obwohl wichtige Spieler fehlten. Nun kehren einige von ihnen ins Eintracht-Aufgebot zurück: Thomas Ettenberger, Fabian Schäffer und Deniz Yilmaz sind wieder dabei. Damit gewinnt der Eintracht-Kader zusätzliche Erfahrung.

Mit einem Ausrufezeichen im Rücken gehen die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld in das Auswärtsspiel beim FC Unterföhring. Am Samstag (13.30 Uhr) wollen die Karlsfelder dort an den überraschenden Heimsieg gegen Hallbergmoos anknüpfen – und im Abstiegskampf den nächsten Schritt machen.

Für das Trainerduo Florian Hönisch und Florian Beutlhauser bringt das allerdings auch knifflige Entscheidungen mit sich. „Wir werden nicht alle mitnehmen können. Und wir müssen uns überlegen, ob wir Erfahrung ins Team bringen oder die jungen Spieler, die es gegen Hallbergmoos gut gemacht haben, wieder auflaufen lassen“, sagt Beutlhauser.

Eine weitere Herausforderung könnte der Untergrund werden. „Sie wollen auf Rasen spielen“, berichtet Beutlhauser. Das wäre normalerweise keine große Besonderheit, doch für die Karlsfelder wäre es das erste Spiel auf Naturrasen in diesem Kalenderjahr. Beutlhauser geht davon aus, dass der Platz nicht in bestem Zustand sein wird.

Der FC Unterföhring hat am vergangenen Wochenende bereits auf Rasen gespielt und gewann beim SV Dornach mit 2:1. Zum Start nach der Winterpause hatte sich das Team von Trainer Andreas Faber allerdings dem SB Chiemgau Traunstein mit 0:2 geschlagen geben müssen. Zudem hat sich der Kader im Winter leicht verändert. „Ich habe das Gefühl, dass sie eine neue Identität schaffen wollen und die Mannschaft etwas verjüngen“, sagt Beutlhauser. Als Tabellenzwölfter liegt Unterföhring derzeit hinter den Erwartungen zurück.

Die Karlsfelder rangieren vier Plätze dahinter auf Rang 16. Der Plan für das Spiel ist für Beutlhauser klar: „Wir müssen hinten stabil stehen und wenig zulassen. Gegen Hallbergmoos ist uns das gelungen.“ Dass die Eintracht dabei oft weniger Ballbesitz hat, gehört laut dem Trainer zum Konzept. „Trotzdem bekommen wir aktuell in jedem Spiel unsere Chancen.“

Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein Fehlerfestival – vor allem vor der Pause. Trotz der 2:4-Niederlage war es lange Zeit ein offenes Duell. Beutlhauser: „Ich hoffe, dass es dieses Mal wieder so eng wird.“