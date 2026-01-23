Würde bei einer "Vision Regionalliga" auch eine weitere Saison beim FC Wegberg-Beeck bleiben: Trainer Albert Deuker – Foto: Boris Hempel

"Hoffe das Thema ist bald ausgelutscht" – Deukers Zukunft offen Albert Deuker über die Probleme in der Hinrunde, Ziele für die Restsaison und seine eigene Zukunft beim FC Wegberg-Beeck

Mit 21 Punkten und Rang 10 bewegt sich der FC Wegberg-Beeck im gesicherten Mittelfeld – ein Ergebnis, das vor der Saison so nicht geplant war. Schließlich war das Thema Aufstieg früh offen kommuniziert worden. Verantwortlich für den sportlichen Neustart ist seit dem 6. Spieltag Albert Deuker (34), der das Team übernahm, nachdem sich der Verein nach der 1:2-Niederlage gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf von Mike Schmalenberg getrennt hatte.

Rückblickend stellt sich die Frage, ob die klare Zielsetzung nicht zu früh und zu laut formuliert worden war. „Ich habe bereits betont, dass Visionen und Ziele wichtig im (Sportler-)Leben sind, denn dies definiert den inneren Antrieb“, sagt der Coach. Gleichzeitig räumt er ein: „Dass dies wiederum Woche für Woche omnipräsent diskutiert wird, ist sicher nicht zielführend für das Tagesgeschäft.“ Sein Wunsch sei daher klar: „Von außen hoffe ich einfach, dass das Thema ‚Saisonziel von Wegberg-Beeck‘ irgendwann mal ausgelutscht ist.“ Deuker: "Mit der Bereitschaft der Umsetzung bin ich sehr zufrieden" Sportlich lässt sich die Bilanz seit seinem Amtsantritt konkret beziffern. In zehn Ligaspielen holte Wegberg-Beeck 15 Punkte. Eine gewisse Stabilisierung ist erkennbar, mehr aber auch nicht. „Es ist kein Geheimnis, dass sich die Vereinsführung und ich mehr erhofft haben“, erklärt Deuker offen. Zwar sei eine kurzfristige Formkorrektur gelungen, doch strukturelle Grenzen hätten sich gezeigt. „Der Kader hat in der Tiefe zu wenig Alternativen im Zentrum, sodass wir nicht die gewünschten Hoffnungen erfüllen konnten.“ Mit Blick auf seine Mannschaft betont er jedoch: „Mit den spielerischen Impulsen und mit der Bereitschaft der Umsetzung bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

Auffällig bleibt, dass Wegberg-Beeck auswärts erfolgreicher agiert als im eigenen Waldstadion. Mit elf Punkten in der Fremde sammelte das Team mehr Zähler als zu Hause – ein Indiz dafür, dass Konstanz und Dominanz im eigenen Spiel noch fehlen. Genau dort setzt Deuker in der Wintervorbereitung an. „Wir wollen im Pressing variabler werden und dabei deutlich an der Abstimmung arbeiten“, kündigt er an. Auch offensiv sieht der Trainer Entwicklungspotenzial: „Gerade gegen kompakte Gegner“ wolle man neue Lösungen finden. Erste Ansätze seien bereits sichtbar. „Man hat bereits in den ersten Testspielen gesehen, dass wir schon deutlich mehr Torsituationen kreieren.“ Bleibt Deuker auch über die Saison hinaus Chef-Coach? Perspektivisch ist Deukers eigene Zukunft eng mit der Ausrichtung des Vereins verknüpft. Sein Vertrag läuft bis zum Saisonende. Grundsätzlich kann er sich ein weiteres Engagement vorstellen. „In Wegberg habe ich wieder ganz neue Lust und Energie am Trainersein gefunden. Es macht hier sehr viel Spaß und ich kann mir vorstellen, hierzubleiben – allerdings nur, wenn die Vision Regionalliga im neuen Vorstand erhalten bleibt.“