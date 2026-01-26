Hoff verabschiedet sich im Sommer

Foto v.l.n.r Michael Schmidt (Teammanager 1.Mannschaft) Stefan Thünemann, Florian Hoff, Sascha Wald, Michael Gellhaus (TW-Trainer) – Foto: SG Freren

Nach fünf Jahren endet im kommenden Sommer die Zeit von Spielertrainer Florian Hoff bei der SG Freren. Gleichzeitig setzt der Verein auf Kontinuität und ergänzt das Trainerteam mit Stefan Thünemann, der künftig gemeinsam mit Sascha Wald die sportliche Verantwortung trägt.

Abschied nach fünf prägenden Jahren Im Sommer muss sich die SG Freren von Spielertrainer Florian Hoff verabschieden. Hoff war in den vergangenen fünf Jahren ein fester Bestandteil des Vereins und hat die Mannschaft als Spielertrainer maßgeblich geprägt. Als echter Frerener zählte er sowohl sportlich als auch menschlich zu den wichtigsten Persönlichkeiten innerhalb des Teams und des gesamten Vereins. Sein Abschied wird als herber Verlust auf und neben dem Platz beschrieben.

Thünemann ergänzt Trainerteam - Kontinuität bei Wald und Gellhaus Gleichzeitig stellt die SG Freren die Weichen für die Zukunft. Stefan Thünemann wird zur neuen Saison Teil des Trainerteams und bildet gemeinsam mit Sascha Wald das neue Trainerduo. Wald bleibt der Mannschaft damit erhalten und geht in sein drittes Jahr als Trainer der SG Freren.