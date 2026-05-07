Hoff-Gala in Laxten: Freren springt auf Rang drei

– Foto: Florian Egbers

Die SG Freren hat das vorgezogene Bezirksliga-Spiel beim SV Olympia Laxten mit 4:2 gewonnen und darf nach dem Auswärtssieg vom dritten Tabellenplatz grüßen. Mann des Abends war Spielertrainer Florian Hoff, der an drei Treffern direkt beteiligt war und mit seinem sehenswerten Führungstor früh die Richtung vorgab. Laxten hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber der abgeklärteren Mannschaft geschlagen geben.

Die Zuschauer sahen zunächst ein intensives Spiel mit viel Tempo, Zweikämpfen und zwei technisch starken Mannschaften auf Augenhöhe. Nach einer kurzen Abtastphase schlug Freren in der 21. Minute erstmals zu: Florian Hoff eroberte den Ball im Laxtener Spielaufbau und zirkelte ihn aus halbrechter Position über U19-Keeper Jan Hofschlag hinweg traumhaft ins linke Eck.

Laxten antwortete jedoch fast postwendend. U19-Spieler Jakob Weber verwandelte einen Freistoß aus rund 23 Metern direkt in den Winkel und stellte auf 1:1 (25.). Danach blieb die Partie intensiv geführt, ehe Freren kurz vor dem Seitenwechsel den psychologisch wichtigen Treffer nachlegte. Moritz Reinermann wurde im Strafraum gelegt, Florian Hoff verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:2 (45.).

Hoff macht den Deckel drauf

Direkt nach Wiederanpfiff schlug Freren erneut zu. Nach einer Ecke stieg Hoff am höchsten und köpfte zum 1:3 ein (51.). Die Gäste wirkten nun reifer und effizienter. Nach einem schnellen Konter über Christoph Ahrens musste Jan-Hendrik Wecks den Ball nur noch zum 1:4 einschieben (60.).

Laxten gab sich dennoch nicht auf. Marvin Schmökel verkürzte nach einem Gegenkonter auf 2:4 (66.), danach drückte Olympia die Gäste phasenweise tief in die eigene Hälfte. Freren verteidigte jedoch konsequent und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Spielertrainer Florian Hoff zeigte sich nach der Partie im Gespräch mit der NOZ zufrieden: „Erstmal die drei Punkte geholt, darum ging es. Das war ein intensives und aggressives Spiel mit viel Gerede. So waren früher die Spiele zwischen Laxten und Freren auch.“ Als Ziel für den Saisonendspurt nannte Hoff die beste Defensive der Liga und einen möglichen dritten Tabellenplatz als „überragenden Abschied“.

Laxtens Trainer Daniel Holtgers sprach trotz der Niederlage von einem intensiven Spiel und sah seine Mannschaft keineswegs chancenlos: „Es ist mit Sicherheit ein unverdientes Ergebnis, aber wir hätten uns durchaus etwas verdient gehabt. Die Erfahrung siegt.“

Für Freren stehen in den letzten Saisonspielen nun Auswärtspartien beim ASV Altenlingen und bei der VfL Weiße Elf Nordhorn sowie Heimspiele gegen den SV Bad Bentheim und den SV Concordia Emsbüren an. Olympia Laxten muss im Kampf um den endgültigen Klassenerhalt noch gegen die VfL Weiße Elf Nordhorn, die SF Schwefingen und den ASV Altenlingen ran.

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