Hofer-Team zeigt sich gut erholt FV Diefflen: 2:0 über Regionalliga-Absteiger FK Pirmasens

Der FV Diefflen zeigt sich nach der bitteren 1:5 (0:5)-Niederlage beim Saar-Nachbarn SV Auersmacher gut erholt. Am Samstag bezwang das Team von Trainer Thomas Hofer den FK Pirmasens auf seinem Kunstrasenplatz am Babelsberg mit 2:0 (0:0). "Wir haben in Auersmacher zu viele defensive Fehler gemacht, die in der ersten Hälfte dort zu fünf Gegentoren führten. das wollten wir heute besser machen und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Pirmasens hatte im ersten Durchgang eine Möglichkeit und nach der Pause gar keine", sagte FVD-Trainer Thomas Hofer nach dem Spiel, das 213 Zuschauer verfolgten. Sein Team ging unmittelbar nach Wiederbeginn durch einen Treffer von Fabian Poss (49.) in Führung, in der 87. Minute erhöhte Michael Fritsch gegen die überraschend harmlosen Gäste aus der Pfalz auf 2:0. Gäste-Trainer Martin Gries sagte nach der Begegnung: "Wir haben zuletzt aus zehn Spielen nur 13 Punkte geholt, in der Zwischenzeit hat uns die Zweite des 1. FC Kaiserslautern überholt. Wir sind Regionalliga-Absteiger, wer beim FKP in der Oberliga spielt, muss wissen, dass man da was erwartet, dass wir da vorne mitspielen wollen. Das ist uns in den ersten Spielen der Runde gut gelungen, da müssen wir wieder hinkommen. Heute hat Diefflen uns durch Einsatzwillen und Kampfkraft den Schneid abgekauft. Wir wissen auch, dass sie nach ruhenden Bällen stark sind, und dennoch machen sie beide Tore nach einer Standardsituation. Das darf uns nicht passieren, wenn wir nach vorne wollen". Auch für den FVD-Trainer lag der Schlüssel zum Erfolg in der kämpferischen Einstellung seines Teams. "Wir haben gegenüber Auersmacher auch etwas umgestellt, das scheint auch funktioniert zu haben". Diefflen ist weiter Vierter, hat sich aber um drei Zähler vom bislang punktgleichen SV Auersmacher abgesetzt. Der mit Auersmacher nun punktgleiche Sechste TuS Mechtersheim hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Pirmasens bleibt zunächst Zweiter, was am Saisonende die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest nach sich ziehen würde. Sowohl der einen Punkt schlechtere FC Arminia Ludwigshafen als auch der FV Diefflen, der nun zwei Punkte hinter den Pfälzern rangiert, haben ein Spiel weniger ausgetragen und könnten "die Klub" noch auf Rang vier verdrängen. Auch der punktgleiche Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II hat ein Spiel weniger als der FKP ausgetragen.