Hofdorf mit hoher Niederlage am Sauberg Geisling mit Derbysieg - Drei Spiele am Sonntag

Thalmassing II – Hofdorf 5:1

Schiedsrichter: Daniel Maaske. Tore: 1:0 Thomas Faltermeier (14.), 2:0 Faltermeier (17.), 3:0 Faltermeier (51.), 4:0 Andreas Dünzinger (61. Elfmeter), 4:1 Markus Biederer (70. Elfmeter), 5:1 Christian Wagner (87.). Dem 5:0 im Hinspiel ließen die Roosters einen 5:1-Sieg im Rückspiel folgen. Thalmassing (27) ist weiterhin Dritter, Hofdorf (16) tritt im Mittelfeld auf der Stelle (5/1/4). „Die Niederlage hört sich deutlicher an als sie war. Wir warteten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen einen starken Gegner auf. Wenn wir unsere Chancen konsequenter ausgenutzt hätten, wäre das Ergebnis nicht so deutlich ausgefallen“, ärgert sich SpVgg-Trainer Dirk Steger.

Barbing II – Geisling 1:5

Schiedsrichter: Karl-Heinz Veiltl. Tore: 0:1 Franz Weigel (10.), 0:2 Elias Rauscher (16.), 0:3 E. Rauscher (21.), 0:4 Adrian Biederer (31.), 1:4 Felix Tiebel (35.), 1:5 Stefan Raith (36.). Der TV Geisling (14) wurde seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten Barbing II (6) gerecht und entschied das Spiel frühzeitig. „Im ersten Durchgang haben wir die Partie dominiert, toll die Tore herausgespielt. Im zweiten Durchgang haben wir an die gute Leistung leider nicht anknüpfen können. In den zweiten 45 Minuten schlichen sich Fehlpässe und technische Unzulänglichkeiten ein“, so TVG-Trainer Florian Seebauer.