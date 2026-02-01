Hofbrucker-Trachten-Cup: Geiersthal siegt, Metten überrascht Beim Hallenturnier der Zweitvertretung der SpVgg Ruhmannsfelden setzt sich der Kreisliga-Anwärter durch von Thomas Seidl · Gestern, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Geiersthal stand beim Hofbrucker-Trachten-Cup ganz oben – Foto: Verein

Am Freitagabend ging in der Ruhmannsfeldener Mehrzweckhalle der 4. Hofbrucker-Trachten-Cup über die Bühne, der von dem Kreisklassen-Team der Lerchenfeldkicker ausgerichtet wurde. Am Ende behielt mit dem SV Geiersthal einer der Favoriten die Oberhand. Die Truppe von Chefanweiser Albert Weindl zwang im Finale das Überraschungsteam TSV Metten mit 3:1 nieder. Für die beiden Endspielteilnehmer gab es Geldpreise: Geiersthal erhielt 250 Euro, Metten durfte sich über eine Prämie von 150 Euro freuen.

Der A-Klassist spielte ein bärenstarkes Turnier und warf im Halbfinale das hoch gehandelte Team des Veranstalters mit einem souveränen 3:1-Erfolg aus dem Turnier. Im zweiten Semifinale machte es der ebenfalls vollauf überzeugende FC Bürgerholz Regen den späteren Gewinner alles andere als leicht. Geiersthal musste sich mächtig strecken und nach einer spannenden Begegnung stand letztlich ein knapper 1:0-Erfolg der Rot-Weißen auf der Anzeigetafel. Das Siebenmeterschießen um den dritten Rang konnte das Ruhmannsfeldener B-Team für sich entscheiden.







Geiersthal wusste sich im Laufe des Abends zu steigern, denn in der Vorrunde konnten die SVler nur bedingt überzeugen. Im Endklassement der Fünfer-Staffel belegte der Tabellendritte den zweiten Rang, allerdings punktgleich mit dem SV Arnbruck, der aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den Einzug in die Runde der letzten Vier verpasste. "Es war ein schönes Freitagabend-Turnier, bei dem der Spaß am Hallenfußball im Vordergrund stand. Geiersthal setzte trotz eines etwas holprigen Starts unterm Strich verdient durch", resümierte Ruhmannsfeldens Fußballchef Alois Wittenzellner.







Endplatzierungen:

1. SV Geiersthal

2. TSV Metten

3. SpVgg Ruhmannsfelden II

4. FC Bürgerholz Regen

5. SV Arnbruck

6. FC Niederwinkling

7. SV Geiersthal II

8. TSV Frauenau

9. SpVgg Ruhmannsfelden III

10. SV Gotteszell