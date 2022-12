Marcel Hofbauer (mitte) ist ab sofort Cheftrainer beim ASC Neuenheim. – Foto: Foto Pfeifer

Hofbauer übernimmt Landesliga Rhein-Neckar +++ Vom Co- zum Cheftrainer beim ASC Neuenheim - Tsiflidis ab sofort Co- und Torwarttrainer in Doppelfunktion

Nach der Trennung von Uli Brecht, der das Landesligateam in der letzten Saison zur Vizemeisterschaft führte, hat der ASC Neuenheim den spielenden Co-Trainer Marcel Hofbauer (32/FotoASC) als neuen Cheftrainer gewonnen.

ASC-Präsident Dr. Werner Rupp: "Marcel Hofbauer dieses Vertrauen zu geben, ist ein logischer Schritt nach vorne, den beide Seiten sehr gerne vollzogen haben. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Führungsspieler, zudem auch in höheren Ligen aktiv gewesen, als vorzüglicher Co-Trainer und aufgrund der hohen Wertschätzung im Mannschaftskreis ist unser neuer Chefcoach die Idealbesetzung für diese Schlüsselposition." Marcel Hofbauer entstammt den U 19-Junioren des VfB Stuttgart und wechselte im Juli 2012 zum Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, den der 32jährige Mittelfeldstratege im April 2016 zum 1:0-Sieg gegen den Ligakonkurrenten SV Spielberg ins Badische Pokalfinale schoss. Im selben Jahr wechselte der Edeltechniker zum Landesligisten ASV Eppelheim und sammelte wertvolle Erfahrungen als spielender Co-Trainer, unter anderem als Assistent von Ex-Bundesligaprofi Timo Staffeldt (KSC). Seit der Saison 2019/20 ist der junge Familienvater und versierte Pädagoge in gleicher Co-Funktion beim ASC Neuenheim tätig. Das ändert sich jetzt. Marcel Hofbauer stellt klar: "Ich stehe künftig an der Seitenlinie und fokussiere mich voll und ganz auf das Trainer-Dasein!"