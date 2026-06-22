Hofbauer, Stochl, Nader & Gigl: Kirchdorf verstärkt sich namhaft Der Bayerwald-Traditionsverein kann seinen Kader mit höherklassig erprobten Fußballern verstärken von PM · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen und Neuzugänge der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag – Foto: Verein

Nach einem Jahr in einer Spielgemeinschaft ging die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag in der vergangenen Saison wieder als eigenständige Mannschaft an den Start. Mit einem vollauf zufriedenstellenden sechsten Tabellenplatz und 46 Punkten konnten die Erwartungen dabei deutlich übertroffen werden. Auf dieser positiven Entwicklung wollen die Verantwortlichen nun aufbauen und haben die Mannschaft gezielt verstärkt.

Sehr zur Freude der sportlichen Leitung um Karl Altmann und Stefan Liebl kehren mehrere Eigengewächse zum früheren Landesligisten zurück. Mit Nico Nader und Alexander Gigl stoßen zwei Akteure wieder zum Verein, die bereits in der ersten Mannschaft der SpVgg ihre Fußballschuhe geschnürt haben und ihren Stempel aufdrückten. Nader wechselt vom FC Rinchnach zurück nach Kirchdorf, Gigl kommt vom FC Langdorf. Ebenfalls aus "Klouster" kehrt ein weiterer Kirchdorfer zurück: Florian Ulrich hat in der letzten Saison erste Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt und wird künftig für die Schwarz-Weißen auflaufen und die Mannschaft verstärken. Für die Reservemannschaft konnte die SpVgg mit Florian Bauer einen weiteren einheimischen Spieler gewinnen, der das Team von Coach Heiko Treml verstärkt.





Mit dem zuletzt beim Kreisliga-Absteiger TSV Schönberg aktiven Martin Stochl kehrt ein alter Bekannter zum A-Klassisten zurück. Der 34-jährige Tscheche trug bereits in der Spielzeit 2018/2019 das Kirchdorfer Trikot und soll die Hintermannschaft stabilisieren. Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen. Da sich Spielertrainer Wolfgang Weidlich einer Knieoperation unterziehen musste und voraussichtlich bis zur Winterpause ausfallen wird, wurden die Verantwortlichen nochmals aktiv. Mit dem in den letzten Jahren nicht mehr aktiven Johannes Hofbauer konnte ein erfahrener Fußballer verpflichtet werden, der künftig gemeinsam mit Martin Ebner und Wolfgang Weidlich die Mannschaft betreuen, weiterentwickeln und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten wird. Der 33-Jährige war bei seiner letzten Station spielender Assistenzcoach beim SV Haus im Wald und bringt unter anderem die Erfahrung von 40 Landes-, und 106 Bezirksligaeinsätzen mit.





