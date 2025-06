Hösels Ü32 schafft den dritten Pokalsieg in Serie

Die Ü32 des SV Hösel hat zum dritten Mal in Folge das Angerlandturnier gewonnen. Das Traditionsturnier, in dem sich seit Jahrzehnten die Altherrenmannschaften des Angerlandes duellieren, fand zum ersten Mal auf der Anlage der TS Rahm in Duisburgs statt, die eine bestens organisierte Veranstaltung auf die Beine stellte. Der SVH startete unter der Leitung des verletzten Mark Rueber für den verhinderten Trainer Frank Nöckel gegen ein dezimiertes Ratingen 04/19 mit einem 4:0 (Tore: Langer, Michael Rueber, zweimal Berens). In der heißen Mittagssonne ließen die Blau-Weißen in der zweiten Vorrundenpartie allerdings einige Chancen gegen den TuS Breitscheid liegen und verloren letztlich verdient 0:3.

So ging es im letzten Gruppenspiel gegen Rot-Weiß Lintorf II um das Halbfinale. Nach einem Dreierpack von Julian Kasper buchte der SVH das Halbfinale mit einem souveränen 3:1. Nach einem 1:0 durch Dauerläufer Robin Langer im Halbfinale gegen den ASV Tiefenbroich, traf Hösels Ü32 dann auf den starken Gastgeber Rahm, der mit der besten Turnierleistung unter Führung von Antreiber Erkan Gündüz 3:0 besiegt wurde. Gündüz krönte seine Energieleistung dabei mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zur Entscheidung.

Die Gastgeber standen dabei auch vor der besonderen Herausforderung, am nächsten Tag noch im Kreispokalfinale antreten zu müssen. So holte sich der SV Hösel erneut den Titel und nahm den Pokal danach wie üblich zurück in die Vereinskneipe Boltenburg, in der bist tief in die Nacht gefeiert wurde. Ob der Pokal nun nach dem dritten Sieg dauerhaft in Hösel bleibt und eine neue Trophäe gestiftet werden muss, wird sich zeigen. Bemerkenswert ist diese Leistung allemal, denn es stellt sich die Frage, ob dieses Kunststück überhaupt schon einmal einem Verein gelungen ist. Die weiteren Platzierungen: 8. RW Lintorf I, 7. RW Lintorf II, TV Angermund, Ratingen 04/19, 4. ASV Tiefenbroich, 3. TuS Breitscheid.