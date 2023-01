Hösels Reserve gewinnt das Derby gegen den ASC Ratingen Düsseldorf, Kreisliga B, Gruppe 1: Wichtiger Sieg für den TV Angermund.

In der Kreisliga B fand das Derby zwischen dem Schlusslicht ASC Ratingen West und dem Tabellenführer SV Hösel II statt. Die Höseler siegten 3:1 (2:1) und sind seit 18 Spielen ungeschlagen. Dominik Woeste schoss seine Höseler schon in der Startphase mit feinen Toren 2:0 nach vorne, und der von Daniel Otto verwandelte Elfmeter (38.) zum ASC-Anschlusstor schmerzte kaum. Die Gäste blieben überlegen und machten mit ihrem 3:1 in der 70. Minute durch Julian Späh alles klar.