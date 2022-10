Höseler Reserve macht aus einem 0:3 noch ein 3:3 Kreisliga B Düsseldorf: Punktgewinn gegen BV 04.

Dennoch bleiben sie an der Tabellenspitze, da der Nachbar SV Hösel II im Verfolgerduell daheim gegen den BV 04 über ein 3:3 nicht hinaus kam. In Unterrath erzielten die Breitscheider in der 69. Minute das 1:2, aber die Punkte blieben dennoch am Lichtenbroich Weg. Und die Höseler, sie bleiben Tabellenzweiter, lagen gegen den großen Traditionsverein aus Derendorf nach 71 Minuten hoffnungslos 0:3 zurück. Aber dann traten die Hausherren zu einem grandiosen Endspurt an: 1:3 Fiete Kampmann (83.), 2:3 Leon Lorber (86.) und Max Esken (90.). So blieb immerhin ein Zähler am heimischen Neuhaus.

Auch für den TV Angermund ging eine erstanliche Serie zu Ende. Sieben Spiele blieben die Blau-Weißen zuletzt ohne Niederlage, jetzt unterlagen sie daheim dem Post SV 2:3 (0.2). Mit einem Doppelschlag (70./ 72.) durch Johann Kolks und Tim Wolter wurde zum 2:2 ausgeglichen, aber Post SV nahm noch beide Punkte mit (76./ 2:3 durch Luca Mock). Türkgücü Ratingen ist auch wieder dabei im Gipfelrennen. Bei Sportring Eller gab es einen 6:0-Kantersieg, zwei Tore schoss Maurice Rath, einen Turgay. Seinen dreifachen Torschützen nennt Türkgücü nicht. Etwas mager ist das 1:1 des ASC Ratingen West daheim gegen das Kellerkind SV Lohausen II. So trennt die Ratinger nur ein Punkt von der Abstiegszone. Jan Schmidt schoss den Ausgleichstreffer in der 58. Minute.