Höseler Reserve baut ihre Serie mit einem Sieg aus Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1: 4:0 gegen TV Grafenberg.

Den SV Hösel II wirft in der Kreisliga B nichts aus der Bahn. Auch beim abstiegsgefährdeten TV Grafenberg nicht, die Höseler siegten 4:0 (1:0). Max Esken schoss die Führung heraus (10.), dann unterlief den Hausherren ein Eigentor. In der Schlussphase erhöhten Dominik Woeste und Kau Rauxloh auf 4:0. Seit 16 Spielen ist der Tabellenführer mit seinem Chef Christoph Höfig nun unbesiegt.

Rather SV

Rather SV

Rather SV Rather SV II

Do., 17.11.2022, 19:30 Uhr

So., 04.12.2022, 13:00 Uhr

So., 04.12.2022, 13:00 Uhr

So., 04.12.2022, 12:45 Uhr

So., 04.12.2022, 12:30 Uhr

So., 04.12.2022, 12:30 Uhr

So., 04.12.2022, 13:00 Uhr

So., 04.12.2022, 15:00 Uhr

So., 04.12.2022, 15:00 Uhr

Das Verfolgerduell am Mintarder Weg beim TuS Breitscheid gewann Türkgücü Ratingen mit 3:1. Der achte Sieg in Folge für den Tabellenzweiten von der Schwarzbachstraße. Jona Ketzer brachte ihn in Führung, dann 1:1-Ausgleich durch Enes Tas (31.). Nach der Pause schlug Maurice Rath noch zweimal zu, und der Gäste-Sieg war gesichert. Für den Torjäger waren es die Saison-Treffer 17 und 18. Die Breitscheider bleiben aber von Platz drei aus ordentlich im Meisterschaftsrennen.

Für den ASV Tiefenbroich II hat sich die Abstiegsgefahr wieder erhöht. Das Heimspiel gegen den SV Lohausen II ging 1:3 verloren, alle drei Gäste-Treffer erzielte Berthold Hannes. Den ASV-Anschlusstreffer erzielte Kim Habura (78.). Der TV Angermund enttäuschte bei SR Eller, Eller siegte 3:0. So stand es schon nach einer halben Stunde.