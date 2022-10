Die SSVg Heiligenhaus bleibt an der Spitze der Wuppertaler Kreisliga A. – Foto: Andreas Bornewasser

Hösel und Heiligenhaus siegen, Lintorf kassiert eine Klatsche Die SSVg Heiligenhaus steht nach ihrem 5:2-Sieg in Wuppertal weiter an der Spitze der Kreisliga A Niederberg, der SV Hösel mischt nach seinem 2:1-Heimsieg gegen Wersten in der Düsseldorfer Gruppe oben mit. Dort verliert Rot-Weiß Lintorf beim Kellerkind.

Die SSVg Heiligenhaus hatte keine Probleme, die Tabellenspitze der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg zu verteidigen. Bei Jugoslawija Wuppertal musste sie zwar auf ungewohnter Asche spielen, dennoch war der 5:2-Sieg völlig ungefährdet. Allerdings spielten die Hausherren nach einer halben Stunde schon in Unterzahl (Rot wegen Nachschlagens), Heiligenhaus lag hier bereits 2:0 vorne, das war auch der Halbzeitstand.

Und ab der 70. Minute waren die Hausherren nur noch zu Neunt (Rot/Foulspiel). „Aber es war nicht einfach, die Punkte hier mitzunehmen“, sagte Co-Trainer Ali Srej. „Jugoslawija spielt bekannt hart, und das auf diesem Untergrund. Dennoch, wir haben auch diese Aufgabe sicher gelöst.“ Die Heiligenhauser bleiben also unbesiegt. Am Mittwoch spielen sie erneut gegen diesen Gegner, im Kreispokal, daheim um 19.30 Uhr. SSVg: Aust – Aktas, Gündüz (75. Murat Ali Khan), Asrihi, Top (85. Laczny), Mustafa Ali-Khan, Bektas, Miudo, Schmitt, Sverkos. Tore: Mustafa Ali-Khan (2), Deniz Top, Miudo, Sverkos. Schiedsrichter: Enes Alkan von Union Velbert.