 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Hösel mit Heimspiel gegen Uedesheim.
Hösel mit Heimspiel gegen Uedesheim. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Hösel schon am Donnerstag, Eller empfängt Mettmann

Bezirksliga Niederrhein: Der SV Hösel spielt am Donnerstag gegen den SV Uedesheim, am Sonntag steigt der Kracher zwischen TSV Eller und ASV Mettmann.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der SV Hösel spielt am Donnerstag gegen den SV Uedesheim, am Sonntag steigt der Kracher zwischen TSV Eller und ASV Mettmann - so läuft der 9. Spieltag!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Morgen, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
20:00live
Spieltext SV Hösel - Uedesheim

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
20:00
Spieltext DSC 99 - Weissenberg

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - TV Kalkum

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext TSV Bayer - Rhenania H.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30
Spieltext TSV Meerbus. II - Lohausen

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30
Spieltext SG Benrath - Nievenheim

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00
Spieltext CfR Links - Grevenb.-Süd

So., 12.10.2025, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
13:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - Sparta Bilk

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00
Spieltext Eller 04 - ASV Mettmann

____

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.10.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Rhenania Hochdahl
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Meerbusch II
So., 26.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 08.10.2025, 17:00 Uhr
André NückelAutor