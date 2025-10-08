Hösel schon am Donnerstag, Eller empfängt Mettmann

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der SV Hösel spielt am Donnerstag gegen den SV Uedesheim, am Sonntag steigt der Kracher zwischen TSV Eller und ASV Mettmann - so läuft der 9. Spieltag!
10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.10.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Rhenania Hochdahl
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Meerbusch II
So., 26.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg