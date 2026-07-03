Hösel präsentiert überraschend einen Nachfolger für Mirosavljevic

Eigentlich war bei Bezirksligist SV Hösel in der Trainerfrage alles längst geklärt. Es sollte weitergehen mit Tomislav Mirosavljevic, der den frischgebackenen Aufsteiger im vorigen Sommer übernommen hatte und die Blau-Weißen dann rechtzeitig im Laufe der Rückrunde zum Klassenerhalt führte. Aber die letzten acht Spiele verliefen am Neuhaus längst nicht so, wie es erwünscht war. Nur noch zwei Punkte wurden in dieser sieglosen Phase geholt.
Und nun hat der Vorstand um den Chef Michael Rueber reagiert. „Wir haben uns für eine Trennung entschieden,“ so Rueber. „Im beiderseitigen Einverständnis. Es spielten dabei einige Faktoren eine Rolle.“ Genaueres wollte der 45-Jährige nicht bekannt geben. Auch der Co-Trainer Levent Olgun ist nicht mehr dabei, er will sich mehr Richtung Düsseldorf orientieren. Im Trainerstab bleibt aber Ben Domat, der aus den eigenen Reihen stammt.
Neuer Trainer bei den Blau-Weißen ist ein alter Bekannter: Mesut Güngör. Der 55-Jährige genießt am Neuhaus einen Kultstatus. Er wohnt gleich neben dem Sportgelände, von seinem Haus aus kann er stets genau beobachten, was dort so abgeht. Dass er sich ständig bei den Spielen blicken lässt, ist selbstverständlich.
In der vorigen Saison, in der Kreisliga A, als unter ihm der Wiederaufstieg gelang, da brachte Güngör ein Kunststück fertig, das im Verein für die Ewigkeit gilt: Er übernahm das Team nach dem Ende der Hinrunde, da stand es im völlig uninteressanten Mittelfeld. Und dann legte der SVH unter seiner sportlichen Führung eine Rückrunde hin, die als sensationell zu bezeichnen ist. Es gab keine Niederlage, und am Ende stand als Vizemeister der Bezirksliga-Aufstieg. Dass Rhenania Hochdahl die Meisterschaft holte, kratzte niemanden rund um den Neuhaus. In dieser abgelaufenen Spielzeit sind die Hochdahler übrigens als Bezirksliga-Vorletzter krachend wieder abgestiegen.
„Wir freuen uns, dass Mesut wieder bei uns ist“, so Michael Rueber. „Er hat klare Vorstellungen über den Verein, über den Fußball und die Entwicklung der Mannschaft. Er wird neue Impulse setzen.“ Das schwache Schlussdrittel der vergangenen Saison geriet wohl nicht in Vergessenheit. Die Mannschaft blieb zusammen, es gibt keine Abgänge. Neu dabei sind die drei Angreifer Stefan Otto und Lukas Erfurth vom ASC Ratingen-West sowie Dennis Mittmann von SV Niederbonsfeld. Und froh sind alle, dass Anes Danijali weiter am Neuhaus verteidigen wird. Der 24-Jährige, der im vergangenen Sommer von der SG Unterrath kam (Landesliga), war von einigen Vereinen begehrt. In der Vorsaison schoss er als Abwehrchef sieben Tore und lieferte zwei Assists.