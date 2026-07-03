Hösel präsentiert überraschend einen Nachfolger für Mirosavljevic Obwohl alles geklärt schien für die neue Saison in der Bezirksliga, gehen der SV Hösel und Trainer Tomislav Mirosavljevic plötzlich getrennte Wege. Dafür kehrt ein alter Bekannter zurück, der am Neuhaus ein Kunststück für die Ewigkeit vollbracht hat. von RP / Werner Möller · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Güngör kehrt zurück – Foto: Michael Heinz Kelleners

Eigentlich war bei Bezirksligist SV Hösel in der Trainerfrage alles längst geklärt. Es sollte weitergehen mit Tomislav Mirosavljevic, der den frischgebackenen Aufsteiger im vorigen Sommer übernommen hatte und die Blau-Weißen dann rechtzeitig im Laufe der Rückrunde zum Klassenerhalt führte. Aber die letzten acht Spiele verliefen am Neuhaus längst nicht so, wie es erwünscht war. Nur noch zwei Punkte wurden in dieser sieglosen Phase geholt.

Und nun hat der Vorstand um den Chef Michael Rueber reagiert. „Wir haben uns für eine Trennung entschieden,“ so Rueber. „Im beiderseitigen Einverständnis. Es spielten dabei einige Faktoren eine Rolle.“ Genaueres wollte der 45-Jährige nicht bekannt geben. Auch der Co-Trainer Levent Olgun ist nicht mehr dabei, er will sich mehr Richtung Düsseldorf orientieren. Im Trainerstab bleibt aber Ben Domat, der aus den eigenen Reihen stammt. Mesut Güngör kehrt nach Hösel zurück Neuer Trainer bei den Blau-Weißen ist ein alter Bekannter: Mesut Güngör. Der 55-Jährige genießt am Neuhaus einen Kultstatus. Er wohnt gleich neben dem Sportgelände, von seinem Haus aus kann er stets genau beobachten, was dort so abgeht. Dass er sich ständig bei den Spielen blicken lässt, ist selbstverständlich.