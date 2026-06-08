Hösel muss Lehren ziehen, die U23 ist stolz auf die Saison

Der SV Hösel hat zum Abschluss noch eine bittere Klatsche einstecken müssen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Bezirksliga-Vizemeister MSV Düsseldorf war bei Heimvorteil für die U23 von Ratingen 04/19 zum Saisonausklang eine Nummer zu groß. 5:1 (3:0) setzten sich die in Eller beheimateten Düsseldorfer, die diesen Dreier auch unbedingt benötigten, sicher durch und können nun über die Relegation auf den Landesliga-Aufstieg hoffen. Die Ratinger dagegen sind stolz auf ihren sicheren Mittelfeld-Platz. Abstiegssorgen wie in den vorigen Jahren gab es am Götschenbeck diesmal nie.

Die Partie in Eller war schon beim Wechsel entschieden. Die Angriffe des Vizemeisters wurden stets mit viel Wucht vorgetragen und stellten die U23-Abwehr stets vor größte Probleme. Immerhin gelang ein Ehrentreffer. Der junge Bilal Benktib war der Torschütze kurz nach dem Wechsel und ließ dadurch seine Truppe beim 1:3 (54.) noch einmal auf eine Sensation hoffen. Der 22-Jährige kam im letzten Sommer vom VfL Benrath, und die Ratinger hoffen, dass der Defensivspieler auch in der kommenden Spielzeit dabei ist. Kurz nach dessen Treffer hatte der Vizemeister mit dem 4:1 aber die alles entscheidende Antwort.

27 Punkte in der Rückrunde sind ordentlich

Ratingens Trainer Andreas Voss nahm die Schlappe gelassen: „Wir haben in der Rückrunde 27 Punkte geholt, das ist ordentlich. Ebenso unser einstelliger Tabellenplatz in der Abschlusstabelle. Der MSV hat verdient gewonnen, völlig verdient sogar, aber wichtig war, dass uns eine gute Saison gelang.“ Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Tobias Krampe: „Gegen die körperliche Wucht des MSV hatten wir zu wenig gegenzusetzen. Damit ist auch dieser klare Düsseldorfer Sieg verankert. Aber egal, die gute Saison nahm darauf keinen Einfluss. Und jetzt sind wir alle froh, drei Wochen Pause zu haben. Das erste Training für die neue Spielzeit ist am 28. Juni.“

Der Bezirksliga-Saisonabschluss des SV Hösel ist doch etwas bedenklich. 0:9 (0:3) gingen die Blau-Weißen gegen den längst feststehenden Meister Eller 04 auf eigenem Gelände unter, und damit wurden aus den letzten acht Spielen nur noch zwei Punkte eingefahren. Zwei Drittel der Saison lieferte der Aufsteiger vom Neuhaus gute Leistungen, setzte sich im sicheren Mittelfeld fest – davon war aber im Endspurt nichts mehr erkennbar.

Mark Rueber nimmt es mit Humor

Mark Rueber, der Sportliche Leiter, hatte nach dem Abpfiff alle Hände voll zu tun. Er musste den Grill bedienen, der Andrang war gewaltig. Er nahm die 0:9-Pleite dann mit reichlich Humor: „Wenn der Meister kommt, dann muss man Geschenke verteilen. Das gehört sich einfach. Nur, in dieser Vielzahl? Das sollte nicht unbedingt sein.“ Ellers Nico Stracke, 1,95 Meter groß, spielte in der Form seines Lebens, er schoss allein fünf Tore. Aber jetzt in dieser Sommerpause gilt es am Neuhaus, nötige Lehren aus dem mageren Saisonabschluss zu ziehen.