Hösel hat Eller 04 lange am Rand einer Niederlage

Der SV Hösel hatte Eller 04, den Tabellendritten der Bezirksliga, am Rande einer Heimniederlage. Denn nach der 2:0-Führung der Gastgeber waren es die Blau-Weißen, die das Spiel bestimmten. Zunächst erzielte Finn Schröder mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer, wenig später gelang Max Ganns das 2:2 (66.) Dann hatte Lukas Tkotz sogar noch Pech mit einem satten Pfostenkracher (70.).

Eller siegt erst in der Schlussphase

Erst in der Schlussphase sicherten sich die Hausherren den 4:2-Heimsieg und bleiben so dran im Rennen um den Aufstiegskampf. Die Höseler sehen es unterdessen locker, denn ihr Platz neun entspricht auch ziemlich genau dem, was man sich beim Saisonstart so vorgestellt hatte. „Wir hatten wenigstens einen Punkt verdient“, sagte ihr Trainer Tommy Mirosavljevic. „Nach dem Wechsel waren wir über weite Strecken deutlich überlegen. In der Endphase fehlte dann etwas die Konzentration, um einen Zähler mitzunehmen.“